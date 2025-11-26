ΟΗΕ: Πάνω από 70 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης της Γάζας

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει δημιουργήσει μια «ανθρωπογενή άβυσσο» και η ανοικοδόμησή της είναι πιθανό να κοστίσει πάνω από 70 δισ. δολάρια (60,4 δισ. ευρώ) σε βάθος αρκετών δεκαετιών, σύμφωνα με μελέτη των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύει ο Guardian.

Η υπηρεσία εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNCTAD) αναφέρει σε έκθεσή της ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ «υπονόμευσαν σημαντικά κάθε πυλώνα επιβίωσης» στην περιοχή και ότι ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της βρίσκεται αντιμέτωπος με «ακραία, πολυδιάστατη φτώχεια».

Η έκθεση αναφέρει ότι η οικονομία της Γάζας είχε συρρικνωθεί κατά 87% μέσα στη διετία 2023-2024, ρίχνοντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιοχής στα 161 δολάρια (139 ευρώ) – ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. Παράλληλα διαπιστώνει ότι «η βία, η επιταχυνόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών και οι περιορισμοί στην κινητικότητα των εργαζομένων αποδεκάτισαν την οικονομία» της Δυτικής Οχθης.

«Η κατακόρυφη πτώση των εσόδων και η παρακράτηση δημοσιονομικών μεταβιβάσεων από την ισραηλινή κυβέρνηση έχουν περιορίσει σοβαρά την ικανότητα της παλαιστινιακής αρχής να συντηρεί βασικές δημόσιες υπηρεσίες και να επενδύσει στην ανάκαμψη», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει ότι όλα αυτά έρχονται «σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία απαιτούνται μαζικές δαπάνες για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών και των επιδεινούμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών κρίσεων» της περιοχής της Γάζας.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η πιο απότομη οικονομική συρρίκνωση που έχει καταγραφεί ποτέ εξάλειψε δεκαετίες προόδου σε όλη τη Δυτική Οχθη και τη Γάζα. «Προς τα τέλη του 2024 το παλαιστινιακό ΑΕΠ μειώθηκε στα επίπεδα του 2010, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ επέστρεψε σε εκείνο του 2003, εκμηδενίζοντας 22 χρόνια αναπτυξιακής προόδου σε λιγότερο από δύο χρόνια», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «ακόμα και με σημαντική οικονομική βοήθεια, η ανάκαμψη θα χρειαστεί αρκετές δεκαετίες».

Οι συνθήκες στη Γάζα, η οποία έχει ουσιαστικά χωριστεί στα δύο από την εκεχειρία, με τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις να ελέγχουν λίγο περισσότερο από το μισό της επικράτειας, είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τα περισσότερα νοικοκυριά στην περιοχή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν βασικά είδη διατροφής, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων (WFP).

Οι τιμές έχουν μειωθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά η ποσότητα τροφίμων που καταναλώνεται καθημερινά από τους κατοίκους εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα. Η καθημερινή διατροφή κυριαρχείται από δημητριακά, όσπρια και μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων και λαδιού, με πολύ περιορισμένη χρήση κρέατος, λαχανικών και φρούτων, όπως διαπιστώνει το WFP.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκοσμίου Προγράμματος Τροφίμων, που ανήκει στους κόλπους του ΟΗΕ, το αέριο για μαγείρεμα είναι σπάνιο, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να βασίζονται στην καύση απορριπτόμενου πλαστικού ή άλλων εναλλακτικών καυσίμων, επιβαρύνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές συνθήκες στη Λωρίδα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News