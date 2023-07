ΟΗΕ: Ο φετινός Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ!

Ηταν αναμενόμενο μετά από τρεις εβδομάδες καύσωνα σε ξηρά και θάλασσα τριών ηπείρων: ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus ανακοίνωσαν ότι ο φετινός Ιούλιος θα είναι «με μεγάλη βεβαιότητα ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ», ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου του 2019.

Το φαινόμενο αυτό πιθανότατα είναι «άνευ προηγουμένου» εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν αποτελεί παρά μόνο μια «πρόγευση» του μελλοντικού κλίματος του πλανήτη, σύμφωνα με τους δύο οργανισμούς.

Οι ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στον άνθρωπο εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα: από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και τον Καναδά –που τώρα πλήττεται από καταστροφικές πλημμύρες– μέχρι την ακραία ζέστη στη νότια Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική, τις νότιες ΗΠΑ και ένα τμήμα της Κίνας, απ’ όπου αμέσως μετά πέρασε ο τυφώνας Ντοκσούρι, που είχε αφήσει τουλάχιστον έξι νεκρούς στις Φιλιππίνες.

Μολονότι άλλες περιοχές βιώνουν ένα ήπιο ή ακόμη και δροσερό καλοκαίρι, στη βόρεια Ευρώπη, οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί: «Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι αυτός ο Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ», προβλέπουν ο WMO και το παρατηρητήριο Copernicus.

According to Copernicus Climate Change Service, the first 3 weeks of July have already broken several significant records, including: 🌡️Hottest day globally;

🌡️Hottest three weeks globally. 🔗 https://t.co/zbBdQzv4Dn 🗣️ #EarlyWarningsForAll #StateOfClimate

📷 @CopernicusECMWF pic.twitter.com/eHqw0i9fCL — World Meteorological Organization (@WMO) July 27, 2023

Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου είναι ήδη οι θερμότερες που έχουν καταγραφεί στα χρονικά. Με βάση τα στοιχεία του Copernicus, που διαθέτει πλήρη δεδομένα από το 1940, δεν χρειάζεται καν να περιμένουν οι επιστήμονες να τελειώσει ο μήνας για να επιβεβαιώσουν το «ρεκόρ».

“The evidence is everywhere: humanity has unleashed destruction. This must not inspire despair, but action.” As @WMO data confirms July 2023 will be the hottest month ever recorded, @antonioguterres calls for dramatic, immediate #ClimateAction. https://t.co/afOlidfVFh pic.twitter.com/w0YDJouuwX — United Nations (@UN) July 27, 2023

Εκτός από την ακρίβεια των σύγχρονων μετρήσεων, τα δεδομένα που παρέχει η παλαιοκλιματολογία (από το μέγεθος των δακτυλίων των δέντρων ή τους πυρήνες πάγου) δείχνουν ότι οι σημερινές θερμοκρασίες «δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία μας, εδώ και χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της Κλιματικής Υπηρεσίας του Copernicus (C3S). Μπορεί μάλιστα να μην έχουν προηγούμενο «σε μια περίοδο πολύ μεγαλύτερη, ίσως ακόμη και 100.000 ετών», πρόσθεσε.

«Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που βίωσαν εκατομμύρια άνθρωποι τον Ιούλιο δεν είναι παρά η σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και μια πρόγευση του τι μας επιφυλάσσει το μέλλον» προειδοποίησε ο Πέτερι Τάαλας, ο γενικός γραμματέας του WMO. «Η κλιματική δράση δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα», συνέχισε.

For the glaciological year 2021/2022, preliminary data from the High Mountain Asia region show continued negative mass changes. This is the #StateOfClimate in Asia: https://t.co/k1w98S2G8O pic.twitter.com/yxvqWF8fgP — World Meteorological Organization (@WMO) July 28, 2023

«Το θέμα δεν είναι να προσαρμοστούμε αλλά να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο πολιτισμός μας», τόνισε ο Ντέιβιντ Κινγκ, ο βρετανός πρώην Επίτροπος για το Κλίμα και νυν πρόεδρος της οργάνωσης Climate Crisis Avdisory Group.

