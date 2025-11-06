ΟΗΕ: Ανησυχητική σειρά θερμών ετών φέρνει τον πλανήτη πιο κοντά στα όρια

Η «ανησυχητική σειρά» ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών συνεχίστηκε το 2025 , προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (ΠΟΜ) σε έκθεση, εκτιμώντας ωστόσο ακόμη εφικτή την εκπλήρωση των στόχων των συμφωνιών του Παρισιού, την ώρα που οι αρχηγοί κρατών συνεδριάζουν στη Βραζιλία ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30).

Στο τελευταίο του ενημερωτικό δελτίο για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος, ο εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ τονίζει ότι η συσσώρευση των υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να χαρακτηρίσει το 2025 ως «τη δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ».

Συνολικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, οι 11 τελευταίες χρονιές, από το 2015 έως το 2025, θα πρέπει να ήταν «μεμονωμένα οι έντεκα πιο θερμές από τις 176 χρονιές παρατηρήσεων». Επιπλέον, υπογραμμίζει, ότι οι τρεις τελευταίες χρονιές είναι «οι πιο θερμές που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2025 ήταν υψηλότερη κατά 1,42°C (περίπου 0,12°C) σε σχέση με τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, έναντι σχεδόν 1,55 °C (περίπου 0,13°C) για τη χρονιά 2024, υπογραμμίζει ο ΠΟΜ (WMO/ OMM) στην έκθεσή του.

Φέτος, διευκρινίζει ο ΠΟΜ, οι συνθήκες Ελ Νίνιο, που ενέτειναν την κλιματική αλλαγή το 2023 και το 2024, έδωσαν τη θέση τους σε πιο ουδέτερες συνθήκες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «οι συγκεντρώσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη θερμότητα των ωκεανών, που και οι δύο ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024, συνέχισαν να αυξάνονται το 2025».

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, που συνεδριάζουν έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της Βραζιλίας Λούλα, ενόψει της COP30, θα πρέπει να εξετάσουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επειγόντως σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας που υπογράφηκε πριν από 10 χρόνια.

Αυτά έχουν στόχο να περιορίσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν στον 1,5°C.

«Αυτό το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, σε συνδυασμό με την αύξηση ρεκόρ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πέρυσι, δείχνει σαφέστατα ότι θα είναι πρακτικά αδύνατο να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5°C τα επόμενα χρόνια χωρίς να ξεπεράσουμε προσωρινά αυτόν τον στόχο», εξήγησε η Σελέστ Σάουλο στο Γαλλικό Πρακτορείο, η γενική γραμματέας του ΠΟΜ στην έκθεση, επαναλαμβάνοντας πρόσφατη παρόμοια παρατήρηση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα είναι εξίσου σαφή: είναι ακόμα απόλυτα εφικτό και ουσιώδες να μειωθούν οι θερμοκρασίες στον 1,5°C μέχρι το τέλος του αιώνα», τόνισε επίσης.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε και για πόσο καιρό η υπερθέρμανση του πλανήτη θα παραμείνει πάνω από τον 1,5 βαθμό, και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τώρα και στο εξής. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της COP 30, ανέφερε ο Κρις Χιούιτ, επικεφαλής των υπηρεσιών του κλίματος στον ΠΟΜ.

Επίσης, αισθητή είναι η ανησυχία για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, υπό την επίδραση της υπερθέρμανσης και της θερμικής διαστολής των ωκεανών, καθώς και της τήξης των παγετώνων και των πάγων.

«Η μακροπρόθεσμη τάση ανόδου της στάθμης της θάλασσας συνεχίστηκε παρά μια ελαφρά προσωρινή διακύμανση λόγω των φυσικών παραγόντων», προστίθεται στην έκθεση.

Το 2025, η έκταση του θαλάσσιου πάγου που καλύπτει την Αρκτική μετά τον χειμερινό παγετό ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, και αυτή του θαλάσσιου πάγου που καλύπτει την Ανταρκτική παρέμεινε σαφώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο καθόλη τη διάρκεια του έτους, τονίζει ο ΠΟΜ.

