Οι Βρετανοί μετάνιωσαν για το Brexit, αλλά είναι νωρίς για επανόρθωση

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από την οριστική αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Repubblica παραλλήλισε τη Βρετανία με τη Σταχτοπούτα γράφοντας ότι, μόλις εγκατέλειψε το ευρωπαϊκό σαλόνι, η Γηραιά Αλβιών έπαθε ό,τι και η Σταχτοπούτα, η παραμυθένια ηρωίδα: έχασε μια γόβα και πλέον γυρίζει κατά το ήμισυ ανυπόδητη.

«Bregret» είναι ο νεολογισμός που υποδηλώνει τύψεις και μεταμέλεια για τη χαμένη ευκαιρία, και είναι διαδεδομένος μεταξύ όσων ψήφισαν στο δημοψήφισμα υπέρ του Brexit (52%): σήμερα, οι περισσότεροι Βρετανοί στις 647 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες της Νήσου θεωρούν την έξοδο λάθος. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν έρευνα του ιστοτόπου UnHerd με τη μέθοδο των συνεντεύξεων – ήταν δεκάδες χιλιάδες όσοι συμμετείχαν, διασκορπισμένοι σε κάθε γωνιά της Βρετανίας. Οι Brexiters ανθίστανται μόνο σε τρεις περιφέρειες του Λινκονσάιρ και στο Γκρίμσμπι.

Στον χάρτη του «Bregret» που δημοσίευσε ο UnHerd, ως ακραιφνείς φιλοευρωπαίοι εμφανίζονται οι κάτοικοι δύο περιοχών: του Λονδίνου, όπου δήμαρχος είναι ο πακιστανικής καταγωγής Σαντίκ Χαν –και «σιδερένιος εχθρός του Brexit», κατά την έκφραση της Repubblica–, και της Σκωτίας, όπου πρωθυπουργός είναι η Νίκολα Στάρτζεον, που επιθυμεί απόσχιση της πατρίδας της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Υπάρχουν όμως και ενδιαφέρουσες εκπλήξεις». Ας τις δούμε. Στο Κλάτον, πόλη 55.000 ψυχών, το 2016 το Brexit έλαβε 70%, ενώ τώρα ένα 41% πιστεύει ότι η έξοδος ήταν λάθος. Ακόμη και στην εκλογική περιφέρεια του Μπόρις Τζόνσον, ένα 56% είναι σήμερα κατά του Brexit, ενώ οι υποστηρικτές της εξόδου κερδίζουν μόνο το 24%. Κατόπιν αυτών, το UnHerd και η Repubblica εξηγούν σε τι οφείλεται η μεταστροφή.

Startling polling from @Unherd, on the eve of the 3rd anniversary of Brexit. In all 650 UK constituencies apart from three (all in Lincolnshire), more people now agree than disagree that Brexit was a mistake. Biggest movement in left leaning areas.https://t.co/tkb239vrTl pic.twitter.com/hZnu3NuAZl

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 30, 2023