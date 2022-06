Οι Τούρκοι κάλεσαν για εξηγήσεις τον έλληνα πρεσβευτή – κατηγορούν την Αθήνα για υποστήριξη του PKK

Για εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Αγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ως αφορμή που το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον έλληνα διπλωμάτη —αφορμή, καθώς αιτία είναι η κλιμακούμενη ένταση που καλλιεργεί η Τουρκία— αναφέρεται «η παροχή διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, η FETÖ και η DHKP-C, τις οποίες η Τουρκία καταπολεμά, καθώς και η δράση του PKK που οργανώθηκε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα».

Ο κ. Λάζαρης ενημερώθηκε ότι οι προαναφερθείσες οργανώσεις διεξάγουν «δραστηριότητες προπαγάνδας, χρηματοδότησης και στρατολόγησης στην Ελλάδα» καθώς και ότι η Ελλάδα θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για «κύκλους που συνδέονται με την τρομοκρατία».

Στον κ. Λάζαρη παρουσιάστηκε το παράδειγμα του στρατοπέδου του Λαυρίου, όπου κατά την Άγκυρα οι «τρομοκράτες που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας επωφελούνται από κάθε είδους υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης».

Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι το στρατόπεδο του Λαυρίου έχει μετατραπεί σε τρομοκρατική «φωλιά», ανάλογη με τα στρατόπεδα του PKK στο Ιράκ και τη Συρία, ενώ η αντίδραση και οι απόψεις της Τουρκίας επί του θέματος μεταφέρθηκαν στον κ. Λάζαρη λόγω της δράσης που ξεκίνησε από τον εν λόγω καταυλισμό και εξελίχθηκε σε ανοιχτή διαδήλωση του PKK κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece's support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 3, 2022