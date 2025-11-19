«Οι στρατοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά η διοικητική μέριμνα τους πολέμους»: Τι είναι το EMERS που παρουσίασε η Κομισιόν

Tην πρανγγελθείσα στον ευρωπαϊκό Τύπο πρότασή της για τη δημιουργία μιας νέας «στρατιωτικής ζώνης Σένγκεν» παρουσίασε την Τετάρτη η Κομισιόν, με βασικό στόχο και αντικείμενο την ταχύτερη δυατή μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αντιμετώπιση απειλών ή/και επιθέσεων στο έδαφός της.

Με τον όρο «military mobility», η Επιτροπή αναφέρεται στην κινητοποίηση των αναγκαίων αμυντικών μέσων και δυνατοτήτων πρκειμένου να υπαρξει ικανή αποτροπή και αντίδραση σε κάθε αντίπαλό και κρίση, αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Το προταθέν νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Αντίδρασης Στρατιωτικής Κινητικότητας (European Military Mobility Enhanced Response System/EMERS) θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εντός 72 μόλις ωρών με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ και μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε προσωρινή αναστολή των εθνικών κανόνων μεταφορών-μετακινήσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η αναστολή αυτή προλβέπειται για τη διέλευση στρατιωτικού εξοπλισμού εντός των κρατών-μελών για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Οπως επισημάινεται από την Επιτροπή, δρόμοι, γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, τούνελ, αεροδιάδρομοι και γέφυρες σε χώρες της ΕΕ, δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για να ανταπεξέλθουν στην ταχεία μεταφορά στρατιωτικού υλικού, με κατακερματισμένο το σχετικό πλαίσιο από χώρα σε χώρα, καθώς σε ορισμένες περιππτώσεις απαιτείται προειδοποίηση έως και 45 ημερών για να επιτραπεί η διέλευση στρατιωτικού υλικού από το έδαφός τους.

Βάσει του νέου σχεδίου EMERS που παρουσίασαν την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ενωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, ο Αντριους Κουμπίλιους επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και ο Επίπτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ υποχρεούται να ορίσει έναν εθνικό συντονιστή για τις στρατιωτικές μεταφορές, ως ενιαίο σύνδεσμο επαφής για άδειες, έκτακτες ειδοποιήσεις και την αντιμετώπιση κρίσεων.

Σήμερα, σημειώνεται, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα κράτη – μέλη ποικίλουν, καθώς περιλαμβάνουν από υπουργεία Εξωτερικών μέχρι φορείς εσωτερικής ασφάλειας, γεγονός που επιβραδύνει τη διαδικασία στρατιωτικής κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει:

-Αρση των κανονιστικών εμποδίων: εισάγει τους πρώτους εναρμονισμένους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα και ορίζει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για τις διασυνοριακές στρατιωτικές μετακινήσεις, με μέγιστο χρόνο επεξεργασίας τριών ημερών και απλουστευμένες τελωνειακές διατυπώσεις.

-Δημιουργία πλαισίου έκτακτης ανάγκης : ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενισχυμένης Αντίδρασης Στρατιωτικής Κινητικότητας (EMERS) για ταχείες διαδικασίες και προτεραιότητα στην πρόσβαση σε υποδομές, υποστηρίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις που δρουν στο πλαίσιο της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ.

-Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών: αναβάθμιση βασικών διαδρόμων στρατιωτικής κινητικότητας της ΕΕ σε πρότυπα διπλής χρήσης και προστασία των στρατηγικών υποδομών με μια νέα εργαλειοθήκη ανθεκτικότητας. Οι στοχευμένες επενδύσεις θα ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια και την ετοιμότητα τόσο σε συνθήκες ειρήνης όσο και σε περιόδους κρίσης.

-Συγκέντρωση και κοινή χρήση δυνατοτήτων: ενισχύει την ετοιμότητα, την αλληλεγγύη και τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων στρατιωτικής κινητικότητας για τα κράτη μέλη με την εισαγωγή μιας Ομάδας Αλληλεγγύης και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Ψηφιακού Συστήματος Πληροφοριών Στρατιωτικής Κινητικότητας.

-Ενίσχυση της διακυβέρνησης και του συντονισμού: Μια νέα Ομάδα Μεταφορών Στρατιωτικής Κινητικότητας και μια ενισχυμένη Επιτροπή του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών TEN-T θα καθοδηγούν την εφαρμογή και θα παρακολουθούν την ετοιμότητα, με την υποστήριξη των Εθνικών Συντονιστών Διασυνοριακών Στρατιωτικών Μεταφορών σε κάθε κράτος μέλος.

«Οι στρατοί κερδίζουν τις μάχες, αλλά η διοικητική μέριμνα κερδίζει τους πολέμους», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Επιτρόπου Κουμπίλιους, κατά την παρουσίαση του EMERS.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες: την υποστήριξη των επενδύσεων σε αμυντικές εταιρείες, την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, την επέκταση της πρόσβασης σε αμυντικές δυνατότητες και την ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση του τεχνολογικού πλεονεκτήματος της Ευρώπης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News