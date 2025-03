Οι Searchers σταματούν τις τουρνέ μετά από 68 χρόνια

Οι Searchers θα ολοκληρώσουν σχεδόν 70 χρόνια περιοδειών φέτος, κάνοντας το ντεμπούτο τους στο μεγαλύτερο βρετανικό φεστιβάλ της ροκ, που γίνεται κάθε καλοκαίρι στο Γκλάστονμπερι. Το συγκρότημα από το Λίβερπουλ που ίδρυσαν οι Μάικ Πέντερ και Τζον ΜακΝάλι, έχει εμφανιστεί με διαφορετικά σχήματα από το 1957, χρονιά που πρωτοεμφανίστηκε.

Γνωστό ως το «μακροβιότερο συγκρότημα στην ιστορία της ποπ» – έχουν ξεπεράσει ακόμα και τους Rolling Stones– το σύνολο του Λίβερπουλ είχε τρεις νούμερο ένα επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερη εκ των οποίων ήταν η διασκευή του χιτ των Drifters, «Sweets For My Sweet», όπως επισημαίνει το BBC.

Η αποχαιρετιστήρια τουρνέ των Searchers θα ολοκληρωθεί στο Γκλάστονμπερι στις 27 Ιουνίου, εμφάνιση που, όπως αναφέρει η μπάντα, «θα είναι και η τελευταία» τους. Ο ΜακΝάλι λέει χαρακτηριστικά: «Το να κάνεις ντεμπούτο στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι στα 83 σου είναι μεγάλο επίτευγμα. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο στη ζωή».

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος αποκαλύπτει ότι τα μέλη θα έχουν κάποιο άγχος, «αλλά με την καλή έννοια», και θα έχουν ήδη αρκετές εμφανίσεις εν είδει προθέρμανσης, μέχρι τον Ιούνιο. «Ανυπομονούμε να δούμε ξανά τους θαυμαστές μας για αυτόν τον απίστευτο τελευταίο αποχαιρετισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο μπασίστας και τραγουδιστής, Φρανκ Αλεν, που έγινε μέλος του γκρουπ το 1964, λέει στο BBC ότι, έχοντας παίξει σε όλο τον κόσμο με τους Searchers για περισσότερα από 60 χρόνια, το Γκλάστονμπερι ήταν πάντα «μια φιλοδοξία που δεν είχαμε πραγματοποιήσει – μέχρι φέτος».

«Οι Searchers θα εμφανιστούν επιτέλους στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο», προσθέτει. «Αυτός κι αν είναι τρόπος για να ολοκληρώσει κανείς μια τουρνέ και μια ολόκληρη καριέρα – ανυπομονώ να ανέβω στη σκηνή και να προσφέρω στους θαυμαστές μας μια τελευταία έκρηξη αδρεναλίνης».

Oι Searchers πήραν το όνομά της από το ομότιτλο κλασικό γουέστερν του Τζον Φορντ, και άνθισαν την εποχή της «βρετανικής ποπ εισβολής» στην Αμερική των αρχών της δεκαετίας του 1960. Μαζί με τους Beatles και τους Swinging Blue Jeans, ήταν τα τρία πρώτα συγκροτήματα που έκαναν το Λίβερπουλ μουσικά διάσημο σε όλο τον πλανήτη.

Στις επιτυχίες τους μέσα στη δεκαετία του 1960 περιλαμβάνονται και τα τραγούδια «Sugar And Spice», «Needles And Pins» και «Don’t Throw Your Love Away». Εχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους και έχουν κάνει εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ έχουν αποσπάσει επαίνους από σύγχρονους καλλιτέχνες, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Η «Τελική Αποχαιρετιστήρια Περιοδεία» του συγκροτήματος θα ξεκινήσει στη Βρετανία στις 14 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία στην «Ακουστική Σκηνή» του φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, στις 27 Ιουνίου.

