Οι Ρώσοι εκπαιδεύουν κινέζους αλεξιπτωτιστές για την Ταϊβάν

Το χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται πίσω από τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας πέριξ της Ταϊβάν, έγραψε ο Γκουίντο Σαντεβέκι στην Corriere della Sera. «Ο ρωσικός στρατός παρέχει στους κινέζους συμμάχους του εξοπλισμό και συμβουλές για να επιχειρήσουν αεροπορική επιχείρηση εναντίον της Ταϊβάν και να ανατρέψουν το δημοκρατικό καθεστώς».

Σύμφωνα με έγγραφα που έκλεψε από τους Ρώσους η ομάδα χάκερ Black Moon και τα οποία παρέδωσε στο λονδρέζικο Royal United Services Institute (Βασιλικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Υπηρεσιών, RUSI), η Ρωσία εκπαιδεύει και εξοπλίζει τάγμα κινέζων αλεξιπτωτιστών. Ο φάκελος των 800 σελίδων περιλαμβάνει εικόνες με τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που μεταφέρονται αεροπορικώς, αυτοκινούμενα αντιαρματικά πυροβόλα, επιθετικά αμφίβια οχήματα-σκάφη και αλεξιπτωτιστές.

Τα πρακτικά της συμφωνίας που συνήψαν οι Ρωσία-Κίνα και αποκάλυψαν οι χάκερ περιγράφουν έναν «ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης», οργανωμένο από τους Ρώσους, για κινέζους αλεξιπτωτιστές, ο οποίος ξεκίνησε το 2024. Τα αποκαλυφθέντα σχέδια προβλέπουν τη χρήση μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών και εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών από ρώσους συμβούλους. Τα τανκς και τα πυροβόλα παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη σε αυτούς τους κομάντος που έχουν μια αποστολή: την εισβολή στην Ταϊβάν μία ωραία πρωία και τον αιφνιδιασμό της τοπικής κυβέρνησης.

Για την επιτυχία της επιχείρησης απαραίτητη είναι η κατάληψη και ο έλεγχος του αεροδρομίου της Ταϊπέι από τους κομάντος. Αλλοι στόχοι, κυκλωμένοι με κόκκινο χρώμα στον χάρτη, περιλαμβάνουν στάδια και μεγάλα αθλητικά γήπεδα της Ταϊπέι, που θα χρησιμοποιηθούν ως προγεφυρώματα. Σύμφωνα με τους αναλυτές του RUSI, η πιο σημαντική πτυχή της συνεργασίας είναι η κοινή χρήση των ρωσικών συστημάτων διοίκησης και ελέγχου για σύνθετες επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, τα οποία δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην πραγματικότητα, όμως, ο ρωσικός στρατός υπέστη σοβαρή και απροσδόκητη υποχώρηση τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Κιέβου. Ηλπιζε να αιφνιδιάσει την ουκρανική άμυνα και να ανατρέψει την κυβέρνηση Ζελένσκι μέσα σε λίγες ώρες, όμως υποχώρησε λόγω των ουκρανικών πυρών Πυροβολικού.

Ωστόσο ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα είχε σημειωθεί το 2014 στην Κριμαία, όταν ρώσοι αλεξιπτωτιστές χωρίς διακριτικά ταυτότητας διείσδυσαν στην περιοχή της Σεβαστούπολης και κατέλαβαν ένα αεροδρόμιο που χρησιμοποιήθηκε για την προσγείωση ενισχύσεων. Οι Κινέζοι δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, οπότε η βοήθεια που τους προσέφεραν οι Ρώσοι είναι ανεκτίμητη.

Συντάκτες της έκθεσης του RUSI είναι ο Ουκρανός Ολεξάντρ Ντάνιλιουκ και ο Αγγλος Τζακ Γουότλινγκ. Αυτοί σημειώνουν ότι «το Κρεμλίνο βλέπει την κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν ως ευκαιρία να αποκτήσει η απομονωμένη από τον κόσμο Κίνα πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και πολεμική ικανότητα». Το δίδυμο έβγαλε το συμπέρασμα ότι «έτσι θα εξισορροπηθεί η σχέση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων [ΗΠΑ-Ρωσία], η οποία προς το παρόν επιφυλάσσει για τη Ρωσία του Πούτιν τον ρόλο του κατώτερου εταίρου εν συγκρίσει με την Κίνα».

