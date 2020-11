Οι Ρεπουμπλικανοί χάνουν τον… κροίσο τους

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τούς είχε αποκηρύξει γράφοντας στο Twitter «δεν θέλω τα λεφτά τους, ούτε τις κακές ιδέες τους». Οι αδελφοί Τσαρλς και Ντέιβιντ Κοχ μπορεί να ψυχράνθηκαν με τον αμερικανό πρόεδρο πριν από δύο χρόνια, ωστόσο συνέχισαν να χρηματοδοτούν τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, διατηρώντας ζωντανή την οικογενειακή παράδοση που βρήκαν από τον πατέρα τους, έναν βαμμένο με τις αξίες της παλιάς Αμερικής «αντικομμουνιστή».

Ο καβγάς του 2018 με τον Τραμπ είχε αιτία του τον προστατευτισμό που εισήγαγε στην αγορά ο αμερικανός πρόεδρος και λειτούργησε υπέρ των αμερικανικών προϊόντων, ωστόσο φόρτωσε με δασμούς τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τρίτες χώρες. Τότε οι Κοχ, όπως είχαν γράψει τα Μέσα, είχαν αντιδράσει επειδή θα τους κόστιζε πολύ η χρήση τέτοιων βεβαρημένων πρώτων υλών από τις βιομηχανίες τους και είχαν διαθέσει πακτωλό χρήματος στα αμερικανικά μίντια με σκοπό να προπαγανδίσουν τα οφέλη του ελευθέρου εμπορίου μήπως και να επιτύχουν άρση των τραμπικών μέτρων.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made…..

