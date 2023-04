Οι Παριζιάνοι «εξορίζουν» τα ηλεκτρικά πατίνια

Οι κάτοικοι του Παρισιού ψήφισαν την Κυριακή 2 Απριλίου και είπαν «όχι» στα ηλεκτρικά σκούτερ, υποστηρίζοντας την απαγόρευσή τους από τη γαλλική πρωτεύουσα με ποσοστό 90%

Το Παρίσι ήταν από τις πρώτες πόλεις στις οποίες έκαναν την εμφάνισή τους τα ηλεκτρικά σκούτερ, ή trottinettes όπως λέγονται στα γαλλικά, το 2018, καθώς οι αρχές της πόλης προσπαθούσαν να προωθήσουν λύσεις για τις αστικές μετακινήσεις που θα επιβάρυναν λιγότερο την ατμόσφαιρα.

Οσο όμως τα δίτροχα οχήματα αυξάνονταν σε αριθμό και αποκτούσαν δημοφιλία –ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους– το ίδιο συνέβη και με τον αριθμό των ατυχημάτων. Το 2022 τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 459 τραυματίστηκαν σε ατυχήματα σχετιζόμενα με σκούτερ στο Παρίσι.

Στο δημοψήφισμα το ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους της πόλης ήταν: «Υπέρ ή κατά των ατομικών σκούτερ;».

Στήθηκαν 21 κέντρα ψηφοφορίας σε όλη την πόλη και παρέμειναν ανοικτά ως τις 7 το απόγευμα. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, αλλά η προσέλευση δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, σύμφωνα με τον Guardian.

Η απαγόρευση πήρε από 85,77% έως 91,77% των ψήφων στις 20 από τις περιφέρειες που ανακοίνωσαν ήδη τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δεν είναι δεσμευτικά, θεωρούνται «δημόσια διαβούλευση», αλλά οι αρχές της πόλης έχουν δεσμευτεί ότι θα δράσουν ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, προωθεί τα ποδήλατα και τους ποδηλατοδρόμους, αλλά έχει ταχθεί κατά των σκούτερ και υπέρ της απαγόρευσής τους.

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα, η Ινταλγκό είπε ότι «τα ατομικά σκούτερ είναι πηγή ανησυχίας και εντάσεων» για τους Παριζιάνους και ότι η απαγόρευση θα μείωνε την ενόχληση στους δημόσιους χώρους.

Το Παρίσι έχει περίπου 15.000 ηλεκτρικά σκούτερ στους δρόμους του, τα οποία ανήκουν σε εταιρείες που τα διαχειρίζονται και τα νοικιάζουν. Οι επικριτές τους υποστηρίζουν ότι οι χρήστες των σκούτερ δεν σέβονται τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και συχνά κάνουν παραβάσεις ή τα οδηγούν επάνω στα πεζοδρόμια. Επίσης, λένε ότι συχνά τα οχήματα είναι παρκαρισμένα σε σημεία όπου αυτό δεν επιτρέπεται ή πετάγονται στον ποταμό Σηκουάνα.

Τον Ιούνιο του 2021 μια Ιταλίδα χτυπήθηκε από σκούτερ με δύο επιβάτες, καθώς περπατούσε δίπλα στο ποτάμι, και σκοτώθηκε.

Οι κάτοικοι παραπονούνται ότι τα σκούτερ έχουν κάνει κατάληψη στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, με συνέπεια οι ίδιοι να μην αισθάνονται ποτέ και πουθενά ασφαλείς όταν περπατούν.

