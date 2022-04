Οι Ουκρανοί χτύπησαν τη ρωσική ναυαρχίδα στη Μαύρη Θάλασσα «Μoskva»

Πυραυλικό χτύπημα από τις ουκρανικές δυνάμεις δέχθηκε το καταδρομικό «Moskva (121)», η ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας του Ρωσικού Ναυτικού, που πρωταγωνίστησε πριν από λίγες εβδομάδες στο περιστατικό του Φιδονησίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες –ανεπιβεβαίωτες ωστόσο– πληροφορίες, το «Μοskva» φλέγεται ακυβέρνητο λόγω «εκτόνωσης πυρομαχικών» (πιθανότατα βλημάτων P-1000 Vulkan), αφού επλήγη από δύο βλήματα R-360 Neptune.

«Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», δήλωσε ο ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser “Moskva” was attacked by “Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66 — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό πλήγμα των Ουκρανών κατά του Ρωσικού Ναυτικού μετά το χτύπημα την 24η Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στο θηριώδες αποβατικό «Saratov», ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας την οποία επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το καταδρομικό «Moskva» υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του.

«Λόγω πυρκαγιάς, στο “Moskva” σημειώθηκε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS, RIA Novosti και Interfax.

The Russian MoD is claiming that ammunition exploded on the Black Sea Fleet's flagship, the Moskva Project 1164 missile cruiser, and that it has sustained serious damage. https://t.co/oILnqUmdXf pic.twitter.com/ISQfGGFQ7I — Rob Lee (@RALee85) April 13, 2022

Σε κανένα από τα τηλεγραφήματα δεν διευκρινίζεται ποια ήταν η θέση του καταδρομικού.

Το ρωσικό πολεμικό επιχειρούσε τις τελευταίες εβδομάδες στη βόρεια Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως να πλησιάσει τις ουκρανικές ακτές όπως είχαν κάνει άλλα πλοία του ρωσικού Στόλου,

Σε δορυφορικές φωτογραφίες διακρίνεται το «Μoskva» στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία στις 7 Απριλίου και λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Απριλίου στα ανοικτά της κριμαϊκής χερσονήσου

Πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές σημειώνουν, ωστόσο, ότι στο καταδρομικό επέβαιναν 510 άτομα πλήρωμα, καθιστώντας έτσι τον βομβαρδισμό του ως το γεγονός με τις μεγαλύτερες απώλειες μέχρι στιγμής για τις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

The Moskva has a crew of 510, so this could be worst mass casualty producing event of the war. 6/ — Rob Lee (@RALee85) April 14, 2022

Kατά πάγια τακτική, η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε τα περί καταστροφής του καταδρομικού. Πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι το πλοίο έχει πάρει κλίση μετά το πυραυλικό χτύπημα που δέχθηκε και βυθίζεται.

Από την πλευρά του ο Αλεξέι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, μίλησε για… «έκπληξη στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας».

«Φλέγεται με μεγάλη ένταση. Τώρα. Και με τη θαλασσοταραχή, είναι αδύνατο να ξέρουμε αν μπορούν να το βοηθήσουν», επιβεβαιώνοντας ότι πάνω στο «Moskva» βρίσκονται 510 μέλη πληρώματος.

Το «Moskva» είχε συμμετάσχει τις πρώτες ημέρες της εισβολής στην επιχείρηση στο Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, όταν είχαν αιχμαλωτιστεί 19 ουκρανοί στρατιώτες οι οποίοι ανταλλάχθηκαν αργότερα με ρώσους αιχμαλώτους.

Το καταδρομικό «Moskva» κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ηταν το ηγετικό πλοίο κλάσης Project 1164 Atlant του Σοβιετικού Ναυτικού.

Είχε τεθεί σε υπηρεσία το 1983, με αρχικό όνομα «Slava («Δόξα»), μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Eνωσης, ωστόσο, άλλαξε σε «Μoskva» («Μόσχα»). Ο κύριος οπλισμός του είναι πύραυλοι κατά πλοίων επιφανείας P-1000 Vulcan (διέθετε 16 εκτοξευτήρες) και άλλα ανθυποβρυχιακά και αντιαεροπορικά όπλα.

To δεύτερο εξάμηνο του 2015 το ρωσικό καταδρομικό αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο, για να προστατεύει τη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ στη Συρία, σύμφωνα με το TASS.

