Οι όροι της Μόσχας για κατάπαυση του πυρός – Τι απαντά το Κίεβο

Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τέσσερις περιφέρειες της χώρας, τις οποίες η Μόσχα θεωρεί ότι έχει ήδη προσαρτήσει, προκειμένου να δεχτεί μια συνολική κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το ρωσικό υπόμνημα που δόθηκε στην ουκρανική αντιπροσωπεία. Αποσπάσματα του κειμένου αυτού μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όπως μετέδωσε το Reuters , το οποίο δόθηκε στους Ουκρανούς κατά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο αντιπροσωπείες στην Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα θέλει την «πλήρη αποχώρηση» του ουκρανικού στρατού από τις εν μέρει κατεχόμενες περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας. Οι ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να φύγουν πριν από την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών.

Russia and Ukraine have agreed to conduct the biggest prisoner exchange since start of conflict, Vladimir Medinsky has told RT in Istanbul.

Exchange will be conducted on parity terms and will include up to 1,200 people from both sides.

