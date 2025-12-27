Οι ηθοποιοί στους δρόμους: Τα θέατρα που συμμετέχουν στην απεργία

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν το Σάββατο οι ηθοποιοί, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους απέναντι στην καταγγελλόμενη «αδιαλλαξία των θεατρικών εργοδοτικών ενώσεων».

Στο πλευρό τους βρίσκονται όλες οι ειδικότητες του ελεύθερου θεάτρου, με το ΣΕΗ να ανακοινώνει πως η συμμετοχή έχει αγγίξει το 70%.

Μάλιστα, καταγγέλλει πως σε κάποια θέατρα ήδη οι εργοδότες έχουν προχωρήσει σε αντικαταστάσεις τεχνικού προσωπικού και ηθοποιών.

Βασικός στόχος της απεργίας είναι να εξαναγκαστούν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο με το ΣΕΗ και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αυξήσεις στους μισθούς και την κατάργηση του καθεστώτος των ατομικών συμβάσεων, που – όπως καταγγέλλουν – επιβάλλονται με εκβιαστικούς όρους.

«Είναι απαράδεκτο» επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους «να θεωρείται αυτονόητο ότι οι πρόβες δεν αποτελούν εργασία, δεν αμείβονται και δεν ασφαλίζονται, ενώ παραμένει εκτεταμένο το φαινόμενο της κακοπληρωμένης, απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Η σημερινή απεργία αποτελεί συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης κινητοποίησης της 5ης Δεκεμβρίου, όπου συμμετείχε το 97% των θιάσων, γεγονός που δείχνει τη μαζικότητα και την αποφασιστικότητα του κλάδου».

Οι εργαζόμενοι καλούσαν σε κινητοποίηση το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας.

Παρακάτω παρατίθεται η λίστα με τις θεατρικές σκηνές και τις παραγωγές που είχαν ανακοινώσει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ότι συμμετέχουν στην απεργία:

Σύγχρονο Θέατρο – Το Τεστ

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου – Τρίτο Στεφάνι

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κούν Φρυνίχου (παιδικό) – ο κύριος Βρωμύλος

Θέατρο οδού Κεφαλληνίας- Η Μονίκ δραπετεύει

Θέατρο οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής- Αρχιμάστορας Σόλνες

Αμφι -θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Γιοι και κόρες

Φίατ – Ολική άμεση συλλογική επικείμενη επίγεια σωτηρία

Πορεία – Όταν έκλαψε ο Νίτσε

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (παιδικό) – Το καπλάνι της βιτρίνας

Βεάκη (παιδικό) – Βαρώνος Μινχάουζεν οι φανταστικές περιπέτειες

Βρετάνια – Άρωμα γυναίκας

Bios – Oι ερωτευμένοι (full for love)

Θέατρο Δίπυλο – Η μέρα της φούστας

Δημοτικό θέατρο Πειραιά – MERDE!

Kιβωτός – Η Κουζίνα

Θέατρο Θησείον – Τα χρόνια της Αννί Ερνώ

Θέατρο Ark- Η δίκη

Σημείο – Ευγένιος

Γκλόρια – Ράφτης κυριών

Θέατρο Embassy – Η κόμισσα της φάμπρικας

Μικρό Παλλάς – Η δεξιά , η αριστερά κι ο κυρ Παντελής

Αποθήκη – Στην εξοχή

Θέατρο Εμπορικόν- Κέικ

Θέατρο Εμπορικόν- Ένα κάποιο κενό

Άλμα -Festen

Θέατρο Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη – Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα

Πόρτα – Dracula

Iλίσια – Το ακρωτήρι

Ακροπόλ – Η μητέρα του σκύλου

Κνωσός – Ο εχθρός του λαού

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Μάθε με να φεύγω

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική σκηνή – Ιntra Muros

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω χώρος – Ιβάν εναντίον Ιβαν

Άνεσις – Τελευταία έξοδος

Άνεσις – Τζόνι Μπλέ

Άνεσις – Οι βλαβερές συνέπειες του Γάμου

Cartel Τεχνοχώρος – Άνθρωποι και ποντίκια

Φιλίπ- Χάσαμε τη θεία Στοπ

Βεάκη – Δον Ζουάν

Προσκήνιο – Λεωφορείο ο Πόθος

Βέμπο – Ένας ήρωας με παντούφλες

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Cleansed

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Εγώ κι εσύ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης- Ο ραφτάκος των λέξεων

Θέατρο Αριστοτέλειον Θεσσαλονίκη – Πριν ανοίξουμε φτερά

Ελληνικός κόσμος θέατρον (αιθ. Αντιγόνη) – Το μεγάλο μας τσίρκο

Πόρτα (παιδικό) – Ελίζα

Θέατρο Αλκυονίς (παιδικό) – Το κλειδί της ευτυχίας

Βέμπο (παιδικό) – Ο Καρυοθραύστης το μιούζικαλ των Χριστουγέννων

