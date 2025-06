Οι Ισραηλινοί σκότωσαν και τον νέο «αρχηγό πολέμου» του Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι σκότωσαν τον στρατηγό Αλί Σαντμανί, τον οποίο ταυτοποίησαν ως τον νεοδιορισθέντα αρχηγό του κέντρου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ηταν ο κορυφαίος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν μετά τον θάνατο πολλών αξιωματούχων την Παρασκευή.

Ο Σαντμανί είχε αντικαταστήσει τον στρατηγό Γκολάμ Αλί Ρασίντ, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη διάρκεια της πρώτης επίθεσης των Ισραηλινών στην Τεχεράνη, την Παρασκευή, μαζί με πολλούς ακόμα ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές.

Καθώς παρουσιάσθηκε μια «ξαφνική ευκαιρία στη διάρκεια της νύχτας, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε ένα κέντρο διοίκησης στην καρδιά της Τεχεράνης και εξόντωσε τον Αλί Σαντμανί (…) τον πιο υψηλόβαθμο ιρανό στρατιωτικό διοικητή και το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

In view of Lt. Gen. Gholamali Rashid’s martyrdom at the hands of the vile Zionist regime, and in light of Major General Ali Shadmani’s meritorious services & valuable experience, I confer the rank of Major Gen. & appoint him Commander of the Khatam al-Anbiya (pbuh) Central HQ. pic.twitter.com/4dTDCKx66P

