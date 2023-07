Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται από την Τζενίν

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται αργά το βράδυ της Τρίτης από την παλαιστινιακή πόλη Τζενίν ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας της χώρας.

Προηγήθηκε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη τα τελευταία χρόνια, όπως τη χαρακτήρισαν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, η οποία διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες.

Στη διάρκεια των σφοδρών συγκρούσεων στον καταυλισμό προσφύγων σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού με την υποστήριξη drones. Στόχος τους, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, ήταν η εξουδετέρωση των μελών ενόπλων οργανώσεων που καταγγέλεται ότι κρύβονται εκεί και ευθύνονται για την αύξηση των επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών.

Ενδεικτικά, ο ισραηλινός στρατός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από πυρομαχικά που όπως ισχυρίζεται εντόπισε εντός του καταυλισμού ή σε τζαμιά στη Δυτική Οχθη κ.ο.κ.:

All of these illegal explosives and weapons were confiscated today in the Jenin Camp. They were being stored in exclusively civilian areas, with complete disregard for the people living around. We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

Holy places, such as the Al-Nasr Mosque, should not be used as a front for terrorism. Packed with loads of ammunition, and two underground pits containing explosive devices, this is just one example of how terrorists abuse the citizens of Jenin. We will continue operating… pic.twitter.com/7eU36tqv16 — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη αιματηρής επίθεσης στο Τελ Αβίβ

Νωρίτερα η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με αυτοκίνητο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Τελ Αβίβ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οχτώ ανθρώπων, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές.

Σε βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζεται ένα ημιφορτηγό ανεβασμένο σε πεζοδρόμιο και ποδηλατόδρομο κοντά σε εμπορικό κέντρο.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής υπηρεσίας ασθενοφόρων δήλωσε πως μερικοί από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι, με το οποίο ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στα θύματά του, αφότου αποβιβάστηκε από το όχημα.

Η ισραηλινή αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατικό», ενώ έκανε γνωστό ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» από πολίτη που έσπευσε να βοηθήσει.

Ο Χάλεντ αλ-Μπατς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ, εγκωμίασε την επίθεση ως «μια πρώτη και φυσική απάντηση της αντίστασης σ’ αυτό που συμβαίνει στην Τζενίν», αν και δεν ανέλαβε την ευθύνη.

Αργότερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ένας 20χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της παλαιστινιακής παραστρατιωτικής οργάνωσης, ήταν ο δράστης της επίθεσης, τονίζοντας ότι αυτή έγινε ως μια «πρώτη απάντηση» στη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη. Ηταν μια ένδειξη ότι «οι κατοχικές δυνάμεις θα πληρώσουν το τίμημα για τα εγκλήματα στη Τζενίν», δήλωσε εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Breaking news as reports of a terror attack in Tel Aviv today. The attacker was neutralised and there are reports of multiple injuries. * this is an initial report, more details to come* pic.twitter.com/KchfWPVnl5 — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 4, 2023

Εκκληση του ΟΗΕ: «Πρέπει να σταματήσει η βία» Ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κατήγγειλε την Τρίτη τον φαύλο κύκλο της βίας στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, η οποία «πρέπει να σταματήσει», καλώντας παράλληλα τις ισραηλινές δυνάμεις να σέβονται τους διεθνείς κανόνες. «Η πρόσφατη επιχείρηση στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και η επίθεση με αυτοκίνητο στο Τελ Αβίβ υπογραμμίζουν με ανησυχητικό τρόπο μια γνώριμη αλληλουχία γεγονότων: η βία το μόνο που κάνει είναι να φέρνει περισσότερη βία. Οι θάνατοι, οι επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας και η καταστροφή περιουσίων πρέπει να σταματήσουν», τόνισε ο αξιωματούχος. Σύμφωνα άλλωστε με τον Τουρκ, το εύρος της επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στην Τζενίν «συμπεριλαμβανόμενων των επανειλημμένων αεροπορικών πληγμάτων και της καταστροφής περιουσιών, εγείρουν μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τον σεβασμό των διεθνών κανόνων στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News