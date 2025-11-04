Οι ΗΠΑ ψηφίζουν: Οι πέντε πολιτείες-κλειδιά στις τοπικές εκλογές

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οι αμερικανοί πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για εκλογές σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, σε μια διαδικασία που θα λειτουργήσει ως βαρόμετρο της πολιτικής ατμόσφαιρας περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Εκατοντάδες θέσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, από σχολικά συμβούλια και δημοτικά συμβούλια έως δημαρχίες, δικαστικούς αξιωματούχους και κυβερνήτες, κρίνονται σε δεκάδες πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, οι αναμετρήσεις σε πέντε συγκεκριμένες πολιτείες έχουν εθνική σημασία, καθώς θα αποκαλύψουν πώς το εκλογικό σώμα αντιλαμβάνεται σήμερα Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, όπου θα κριθεί ο έλεγχος και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου.

Νέα Υόρκη

Αν και θα διεξαχθούν δημαρχιακές εκλογές σε αρκετές πολιτείες, τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Νέα Υόρκη, όπου ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζοχράν Μαμντάνι φαίνεται έτοιμος να ολοκληρώσει την εντυπωσιακή άνοδό του, περνώντας από την αφάνεια, στη θέση του δημάρχου της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Ο 34χρονος Μαμντάνι αναστάτωσε το πολιτικό κατεστημένο τον Ιούνιο, όταν κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη Αντριου Κουόμο και τον εν ενεργεία δήμαρχο Ερικ Ανταμς στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών.

♦ Διαβάστε: Η μάχη της Νέας Υόρκης

Παρότι ο Κουόμο αποφάσισε να διεκδικήσει ξανά το αξίωμα ως ανεξάρτητος υποψήφιος, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μαμντάνι να προηγείται με διψήφια διαφορά. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, Κέρτις Σλίβα, είναι στην τρίτη θέση.

Οι Financial Times, πάντως, σημειώνουν εμφατικά πως ο Μαμντάνι διχάζει: το πρόγραμμά του, που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους ζωής μέσω εκτεταμένων δημόσιων δαπανών και φορολογίας των πλουσίων και των εταιρειών, καθώς και η επικριτική στάση του απέναντι στο Ισραήλ, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη, εάν οι πολίτες τον εκλέξουν.

Βιρτζίνια

Η εκλογή κυβερνήτη στη Βιρτζίνια, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια, αποτελεί σταθερά μία από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. Παραδοσιακά θεωρείται προάγγελος των μελλοντικών εθνικών τάσεων. Το 2021, ο Ρεπουμπλικανός Γκλεν Γιάνγκιν είχε προκαλέσει αίσθηση κερδίζοντας έναντι του Δημοκρατικού Τέρι Μακόλιφ, παρότι ο Τζο Μπάιντεν είχε επικρατήσει στην πολιτεία με 10 ποσοστιαίες μονάδες μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Φέτος, όμως, οι Δημοκρατικοί δείχνουν έτοιμοι να επανακατακτήσουν τη θέση. Η πρώην βουλευτής Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ προηγείται σταθερά της Ρεπουμπλικανής υποψήφιας, αντικυβερνήτη Γουίνσομ Ερλ-Σιρς, με διψήφια διαφορά. Η Σπάνμπεργκερ, πρώην πράκτορας της CIA και πολιτικά μετριοπαθής, έχει καταφέρει να κρατήσει αποστάσεις από ένα σκάνδαλο που αφορά τον Δημοκρατικό υποψήφιο για γενικό εισαγγελέα, Τζέι Τζόουνς, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για προκλητικά μηνύματα που είχαν περιεχόμενο βίας, αλλά αρνήθηκε να αποσυρθεί.

Νιου Τζέρσεϊ

Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ διεξάγει επίσης εκλογές κυβερνήτη έναν χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές, και φέτος η μάχη αναμένεται σκληρή. Το 2021, ο Ρεπουμπλικανός Τζακ Τσιαταρέλι είχε πλησιάσει επικίνδυνα τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Φιλ Μέρφι, χάνοντας τελικά με μόλις τρεις μονάδες. Σήμερα, στην τρίτη του προσπάθεια, ο Τσιαταρέλι φαίνεται να βρίσκεται σε απόλυτη ισοπαλία με την υποψήφια των Δημοκρατικών, τη βουλευτή Μάικι Σέριλ.

Αν και οι Δημοκρατικοί διατηρούν σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα στους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, που είναι σύμφωνα με τους Financial Times περίπου 850.000 περισσότεροι από τους Ρεπουμπλικανούς, η δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και τη διακυβέρνηση Μέρφι δημιουργεί αβεβαιότητα. Ο Τσιαταρέλι παρουσιάζει τη Σέριλ ως «συνέχεια του Μέρφι», ενώ εκείνη επιχειρεί να τον συνδέσει άμεσα με τον Τραμπ.

Πενσιλβάνια

Η Πενσιλβάνια αποτελεί το μεγαλύτερο εκλογικό «εκκρεμές» των ΗΠΑ, με σχεδόν ίση κατανομή Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Αν και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τζος Σαπίρο, απολαμβάνει υψηλά ποσοστά αποδοχής, ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με περίπου δύο μονάδες τον περασμένο Νοέμβριο.

Αυτή τη φορά, η προσοχή στρέφεται στην ψηφοφορία για την παραμονή ή μη τριών δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας, που έχουν τη στήριξη των Δημοκρατικών. Αν και οι συγκεκριμένες ψηφοφορίες σπανιίως απασχολούν την κοινή γνώμη, φέτος αποτελούν αντικείμενο σκληρής πολιτικής μάχης: εκατομμύρια δολάρια δαπανώνται σε διαφημίσεις από τα δύο κόμματα. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν ψήφο υπέρ της παραμονής των δικαστών, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί, με την υποστήριξη δωρητών όπως ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Γιας, ζητούν την απομάκρυνσή τους. Το δικαστήριο έχει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη εκλογικών περιφερειών και στην επικύρωση αποτελεσμάτων, τα οποία είναι ζητήματα εθνικής εμβέλειας.

Καλιφόρνια

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την «Πρόταση 50», μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει την αναθεώρηση των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί προωθούν τη ρύθμιση ως απάντηση στις αντίστοιχες κινήσεις των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας, οι οποίοι επιχειρούν, με την καθοδήγηση του Τραμπ, να ευνοήσουν το κόμμα τους μέσω επαναχάραξης των περιφερειών.

Η πρόταση θα μπορούσε να προσθέσει έως και πέντε έδρες με δημοκρατική πλειοψηφία στην ομοσπονδιακή αντιπροσωπεία της πολιτείας. Ο κυβερνήτης, Γκάβιν Νιούσομ, δηλώνει σίγουρος για την έγκρισή της, υποστηρίζοντας ότι η Καλιφόρνια «ανταποδίδει με τον ίδιο τρόπο» στις πολιτικές μεθοδεύσεις του Τραμπ: «Αν θέλει να αλλάξει τους κανόνες, θα παίξουμε κι εμείς το παιχνίδι του», όπως είπε.

Οι πέντε αυτές εκλογικές αναμετρήσεις, παρότι τοπικές, αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή πολιτική δυναμική των ΗΠΑ, καταλήγουν οι Financial Times. Από τη ριζοσπαστική στροφή στη Νέα Υόρκη, έως τη μάχη για την εξουσία στη Βιρτζίνια και τη λεπτή ισορροπία στην Πενσιλβάνια, οι ψηφοφόροι δίνουν τα πρώτα δείγματα του πώς θα κινηθεί η χώρα στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Τα αποτελέσματα θα δείξουν αν οι Δημοκρατικοί μπορούν να αντισταθούν στο ρεύμα του Τραμπ ή αν οι Ρεπουμπλικανοί θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιρροή τους στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

