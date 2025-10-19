Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ολα αυτά ενώ η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη: όλοι οι ζωντανοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί, ενώ οι σοροί των νεκρών συνεχίζουν να επιστρέφονται στο Ισραήλ. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, το Ισραήλ απελευθέρωσε 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα.

Την ίδια ώρα πάντως, η Χαμάς κυριαρχεί ξανά στη Γάζα, εγείροντας έντονες ανησυχίες για εμφύλιο και νέα μεγάλη αιματοχυσία στην περιοχή.

Διαψεύδει η Χαμάς

Η Χαμάς απέρριψε αργότερα την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Γάζα: Παραδόθηκαν οι σοροί δύο ακόμη ομήρων

Δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων παρέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η Χαμάς σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού, που με τη σειρά του τα παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ, όπου μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η μία από τις δύο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, τα λείψανα ανήκουν στον 54χρονο Ρόνεν Ενγκελ ο οποίος είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτζ Νιρ Οζ. Η γυναίκα και οι δύο κόρες του, που ήταν μαζί του, είχαν απαχθεί από την Χαμάς αλλά αφέθηκαν στο πλαίσιο της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2023.

