Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ για διάλογο με Συρία – ο Τραμπ καλεί τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, λίγη ώρα μετά από ανάρτηση του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία καλούσε το Ισραήλ να διατηρήσει ανοιχτό διάλογο με τη Συρία.

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η «δέσμευση» των δύο ηγετών για τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο διεύρυνσης των ειρηνευτικών συμφωνιών του Ισραήλ, με τη σύναψη σχέσεων με χώρες που δεν το έχουν ακόμη αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της περιφερειακής σταθερότητας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε να επισκεφθεί «σύντομα» τον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης εκδόθηκε μετά τη δημόσια προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου προς το Ισραήλ να μην παρεμβαίνει στη Συρία, καθώς -όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Truth Social- κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μετάβαση της χώρας σε μια «ευημερούσα» νέα εποχή.

«Είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Δαμασκό, τίποτα να μην παρεμβαίνει στη μετατροπή της Συρίας σε μια ευημερούσα χώρα», έγραψε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ ικανοποιημένες» από τα αποτελέσματα που παρουσιάζει.

Οι αμερικανικές παραινέσεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία: την περασμένη Παρασκευή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σε χωριό στη νότια Συρία. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μια ισλαμιστική οργάνωση.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη ισραηλινή επέμβαση στο συριακό έδαφος από τότε που η χώρα μπήκε σε νέα πολιτική φάση, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ πριν από έναν χρόνο.

Εκτοτε, το Ισραήλ έχει πλήξει τη Συρία πολλές φορές, με συχνές εισβολές ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας. Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε την επιχείρηση ως «έγκλημα πολέμου».

Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να στηρίξει τη νέα συριακή ηγεσία: στις αρχές Νοεμβρίου ο Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Αχμαντ αλ Σάρα. Κατά τη διάρκεια της «εγκάρδιας» συνάντησης, ο πρώην τζιχαντιστής ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

«Ο νέος πρόεδρος της Συρίας εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα γίνουν καλά πράγματα και ότι η Συρία και το Ισραήλ θα έχουν στο μέλλον μια μακρά και ευημερούσα σχέση», σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευκαιρία» που προστίθεται στις έως τώρα επιτυχίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

