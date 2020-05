Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 100.000 νεκρούς – «θα μπορούσε να είναι χειρότερα» λέει ο Τραμπ

Ενα μακάβριο ορόσημο πέρασαν τη νύχτα της Τετάρτης, 27 Μαΐου, οι ΗΠΑ: έγιναν η πρώτη χώρα που αριθμεί περισσότερους από 100.000 νεκρούς από την πανδημία του κορονοϊού. Και όμως ο πρόεδρος της χώρας, ο υπερφίαλος Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν υπερηφανεύτηκε ότι χάρη στις δικές του ενέργειες τα θύματα είναι τόσο… λίγα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, οι ΗΠΑ έφτασαν τους 100.442 νεκρούς και αγγίζουν το 1,6 εκατ. επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19. Συνολικά στον κόσμο περί τους 355.000 ανθρώπους έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία.

«Αν δεν είχα κάνει τη δουλειά μου καλά και εγκαίρως, θα είχαμε χάσει 1,5 με 2 εκατ. ανθρώπους, σε σχέση με τους 100.000 που είναι ο αριθμός. Αυτό σημαινει 15 με 20 φορές περισσότερους απ’ όσους χάσαμε. Απαγόρευσα κάθε είσοδο από την Κίνα πολύ νωρίς» έγραψε στο Twitter, που δεν είναι πια και τόσο αγαπημένο του, αλλά έχει όπως φαίνεται συνηθίσει να μιλά στους Αμερικανούς μέσω αυτού.

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020