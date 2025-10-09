Οι ηγέτες του κόσμου χαιρετίζουν τη συμφωνία για τη Γάζα

Η διεθνής κοινότητα καλωσόρισε την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα, η οποία δημιουργεί ελπίδες για τερματισμό του διετούς πολέμου.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επαίνεσε τις «διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για τη μεσολάβηση σε αυτή την απεγνωσμένα αναγκαία σημαντική εξέλιξ», οπως ο ίδιος έγραψε στο Χ.

Ο Γκουτέρες ανέφερε ακόμη:

«Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Ολοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με αξιοπρέπεια. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα. Πρέπει να εξασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη είσοδος ανθρωπιστικών προμηθειών και βασικών εμπορικών υλικών στη Γάζα. Το μαρτύριο πρέπει να τελειώσει.

Ο ΟΗΕ θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και θα εντείνει την παροχή διαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ θα προωθήσουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης στη Γάζα.

Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν αυτή τη σημαντική ευκαιρία για να χαράξουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών, ώστε οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να μπορούν να ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια.

Τα διακυβεύματα δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλα».

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough. I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

Βρετανία

«Είναι μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, οι οποίοι έχουν υποστεί αδιανόητα βάσανα τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

I welcome the news that a deal has been reached on the first stage of President Trump’s peace plan for Gaza. pic.twitter.com/LIlo8103aJ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 9, 2025

Καναδάς

Συγχαρητήρια στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «για την ουσιαστική ηγεσία του», έδωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι ο οποίος έγραψε στο Χ: «Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους».

Congratulations to President Trump for his essential leadership and thank you to Qatar, Egypt and Türkiye for their tireless work to support the negotiations. I am relieved that the hostages will soon be reunited with their families. After years of intense suffering, peace… — Mark Carney (@MarkJCarney) October 9, 2025

Ινδία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι ελπίζει πως η απελευθέρωση των ομήρων και η αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Γάζας θα φέρουν ανακούφιση και θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με το Reuters.

Πακιστάν

«Η ανακοίνωση μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τη γενοκτονία στη Γάζα αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ στο X.

Αυστραλία

«Επειτα από περισσότερα από δύο χρόνια σύγκρουσης, ομηρίας και μία καταστροφική απώλεια αμάχων, είναι ένα πολύτιμο βήμα προς την ειρήνη», ανέφεραν σε κοινή δήλωση ο αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ. «Καλούμε όλα τα μέρη να σεβαστούν τους όρους του σχεδίου».

Νέα Ζηλανδία

«Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ… αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή σε μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει πάρα πολλούς», δήλωσε ο νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον στο X. «Η Νέα Ζηλανδία καλωσορίζει την είδηση ​​και ελπίζει ότι αυτό θα παράσχει μια πλατφόρμα για μια διαρκή λύση όπου οι μελλοντικές γενιές Ισραηλινών και Παλαιστινίων θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Αργεντινή

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι συνεχάρη τον αμερικανό ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ιστορική και «εξαιρετική συμβολή στη διεθνή ειρήνη».

Ιταλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας χαιρέτισε τη συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα και δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα εάν χρειαστούν ειρηνευτικές δυνάμεις. «Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

