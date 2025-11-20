Οι Ιάπωνες αντιμέτωποι με αρκούδες και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σαν να μην τους τρόμαζε αρκετά η αύξηση των θανατηφόρων επιθέσεων από αρκούδες, οι Ιάπωνες βρίσκονται αντιμέτωποι και με έναν χείμαρρο βίντεο δημιουργημένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη, που δείχνουν ανθρώπους σε στενή επαφή με τα επιθετικά ζώα – και θέτουν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο.

Την ώρα που πρωτοσέλιδα για πραγματικές επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους εμφανίζονται τακτικά στον ιαπωνικό Τύπο, οι ελεγκτές διαδικτυακού περιεχομένου προειδοποιούν τους χρήστες να μην παρασύρονται από «ρεαλιστικά» βίντεο σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου τα ζώα επιτίθενται ή αλληλεπιδρούν με ανθρώπους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian.

Δύο από τα πιο διαβόητα κλιπ παρουσιάζουν αρκετές αρκούδες να καταστρέφουν πάνελ φωτοβολταϊκού εργοστασίου, ενώ σε ένα άλλο μια αρκούδα αρπάζει με τα δόντια της έναν σκύλο. Αλλα πλαστά βίντεο δείχνουν έναν παρουσιαστή δελτίου ειδήσεων να αναφέρει θεάσεις αρκούδων στην τοπική περιοχή και μια ηλικιωμένη γυναίκα να ταΐζει μια αρκούδα φρούτα σε ένα χωράφι.

Κάποια φθάνουν στο σημείο να απεικονίζουν ανθρώπους –μεταξύ των οποίων μια νεαρή μαθήτρια– να παλεύουν με τα ογκώδη ζώα, κάτι που συνιστά τη χειρότερη δυνατή αντίδραση σε πιθανό συναπάντημα. Οι μαύρες αρκούδες στην Ιαπωνία μπορεί να ζυγίζουν έως και 130 κιλά, ενώ οι καφέ, οι οποίες βρίσκονται συνήθως στο βορειότερο κύριο νησί Χοκάιντο, φθάνουν έως και τα 400 κιλά σε βάρος, ενώ τρέχουν γρηγορότερα από τους ανθρώπους.

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι οι περισσότεροι χρήστες είναι σε θέση να ξεχωρίζουν το πραγματικό από το πλαστό περιεχόμενο των βίντεο, αλλά ο όγκος των κλιπ ίσως επιδεινώσει την αυξανόμενη φοβία των Ιαπώνων για τις αρκούδες. Παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς που οφείλει να ακολουθεί όποιος συναντά στον δρόμο του αρκούδες, ζώα που συχνά επισκέπτονται κατοικημένες περιοχές αναζητώντας τροφή.

Σε μια αναζήτηση των λέξεων «αρκούδα» και «βίντεο» στο TikTok, η εφημερίδα Yomiuri Shimbun διαπίστωσε ότι περίπου το 60% μιας σειράς 100 επιλεγμένων κλιπ ήταν πλαστά, δημιουργημένα από πρόγραμμα ΤΝ της εταιρείας OpenAI. Παρότι πολλά από αυτά τα βίντεο αναφέρουν ότι είναι κατασκευασμένα, είναι τόσο ρεαλιστικά ώστε πολλοί χρήστες δυσκολεύονται να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα σε πραγματικότητα και… επιστημονική φαντασία.

Αρκετά βίντεο περιέχουν λεπτομέρειες που τους προσδίδουν αυθεντικότητα, όπως αναφορές σε τοποθεσίες όπου οι θεάσεις αρκούδας έχουν γίνει είδηση. Ενα από αυτά δείχνει μια αρκούδα να συλλαμβάνεται μετά την είσοδό της σε σουπερμάρκετ περιοχής όπου έχουν αναφερθεί περιστατικά, ενώ ένα άλλο παρουσιάζει ένα πλήθος να τρέχει για να ξεφύγει από επιτιθέμενη αρκούδα σε κεντρικό δρόμο – αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν διάψευση του περιστατικού.

Οι ειδικοί ανησυχούν περισσότερο για τα πλαστά βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να ταΐζουν τα μεγαλόσωμα ζώα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των Αρχών να μη μεταφέρουν τροφές όταν κάνουν πεζοπορίες σε δάση. Αποδίδουν την ξαφνική αύξηση των περιστατικών επαφής ανθρώπων με αρκούδες στις καλλιέργειες βελανιδιών και οξιών, που αποτελούν κύρια διατροφή των αρκούδων.

Αλλά αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση είναι η εξασθένιση των φυσικών ορίων που κάποτε χώριζαν τα δάση από τις δομημένες περιοχές – τα οποία έχουν θολώσει λόγω δεκαετιών ερήμωσης της υπαίθρου. Αντιμέτωπα με ελλείψεις τροφίμων, τα ζώα απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το φυσικό τους περιβάλλον και εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές. Και το τάισμα τις κάνει ακόμα πιο επικίνδυνες, αφού αρχίζουν να φοβούνται λιγότερο τους ανθρώπους.

Ο αριθμός των πλαστών βίντεο έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι χρήστες προσπαθούν να εκμεταλλευθούν το δημόσιο ενδιαφέρον εν μέσω πληθώρας αναφορών στα μέσα ενημέρωσης για θεάσεις και επιθέσεις. Ο αριθμός-ρεκόρ των 13 θανάτων από επιθέσεις αρκούδων φέτος είναι υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο περυσινό, ενώ 20.700 θεάσεις αρκούδων αναφέρθηκαν πανεθνικώς μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου – 7.000 περισσότερες από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αναστάτωση της καθημερινότητας σε περιοχές της βόρειας Ιαπωνίας, όπου και οι περισσότερες συναντήσεις ανθρώπων με αρκούδες, είναι πραγματική. Τα Ιαπωνικά Ταχυδρομεία ανέστειλαν πρόσφατα τις παραλαβές και τις παραδόσεις τους σε τμήμα της επαρχίας Ακίτα όπου έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αυτοάμυνας για να βοηθούν τους αδειούχους κυνηγούς να παγιδεύουν και να εξοντώνουν αρκούδες.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών NTT East θα επανεξετάσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας της για τους μηχανικούς που πρέπει να ταξιδέψουν στα βουνά για να συντηρήσουν και να επισκευάσουν πύργους επικοινωνιών, ενώ η εταιρεία επιμελητείας Yamato ανακοίνωσε ότι ίσως αναστείλει τις υπηρεσίες δεμάτων της εφόσον θεωρήσει ότι οι εργαζόμενοί της διατρέχουν κίνδυνο.

