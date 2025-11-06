Οι… γάμοι σώζουν τους ρυζοπαραγωγούς μας από τη χρεωκοπία

Αντιμέτωποι με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και οξύτερο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές, οι καλλιεργητές ρυζιού στη Μακεδονία αξιοποιούν μια εναλλακτική πηγή εσόδων, βασισμένη στην ελληνική παράδοση. Πουλούν τις πιο φθηνές και ταλαιπωρημένες σοδειές τους στους καλεσμένους γάμων, αντί να το πετούν, ή να το χρησιμοποιούν ως ζωοτροφή.

Ρεπορτάζ του Reuters επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους αγρότες, η ρίψη του ρυζιού στο νεόνυμφο ζευγάρι, που συμβολίζει τη ζωή, την ευφορία και τη γονιμότητα, συνιστά σπατάλη, καθώς εκτιμούν ότι περίπου 200 μετρικοί τόνοι βρώσιμου ρυζιού χρησιμοποιείται σε γάμους κάθε χρόνο.

Το πέταγμα του ρυζιού είναι η ελληνική εκδοχή ενός από τα παλαιότερα, προχριστιανικά έθιμα της Ευρώπης. Στην Ελλάδα το ρύζι συνοδεύει τις γαμήλιες ευχές ώστε ο γάμος να ευτυχήσει και να ριζώσει. Στη Γαλλία, αντί για ρύζι, οι καλεσμένοι πετούν στους νεόνυμφους σιτάρι, και στην Ιταλία γλυκά και ζαχαρωτά.

Στα πλαίσια μιας νέας πρωτοβουλίας, αναφέρει το Reuters, ένας συνεταιρισμός στη Χαλάστρα της Κεντρικής Μακεδονίας – από τις περιοχές της χώρας με την μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού– έχει πουλήσει από τον περασμένο Μάιο πάνω από τρεις τόνους θρυμματισμένου ρυζιού – το έχει μετονομάσει «ρύζι γάμου», πακετάροντας και πουλώντας το σε λευκά σακουλάκια.

«Σε μια εποχή υποσιτισμού, είναι άδικο να το πετάμε», εξηγεί στο Reuters ο 52χρονος Χρήστος Γκατζάρας, αγρότης και επικεφαλής των παραγωγών ρυζιού που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό.

Η χώρα μας είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής, που ανέρχεται σε 250.000 τόνους. Ωστόσο ο κλάδος των παραγωγών αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές χαμηλού κόστους ρυζιού από τη Νότια Ασία, καθώς και από τις έντονες πρόσφατες περιόδους ξηρασίας στις γεωργικές περιοχές.

Ο 34χρονος αγρότης Βασίλης Ματζιούνης, που υποστηρίζει τη νέα πρωτοβουλία, λέει στο Reuters ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζουν δυσκολίες και βρίσκονται υπό πίεση, καθώς το κόστος της παραγωγής έχει αυξηθεί. Ο συνεταιρισμός, λοιπόν, εκμεταλλεύεται τους δεκάδες χιλιάδες θρησκευτικούς και πολιτικούς γάμους που τελούνται κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων και εκείνους ξένων ζευγαριών που επιλέγουν τη Σαντορίνη, ή τη Μύκονο, για τους γάμους τους.

Το θρυμματισμένο ρύζι, που έχει υποστεί ζημιά είτε κατά τη συγκομιδή, είτε κατά την επεξεργασία του, αντιπροσωπεύει περίπου το 9% των συνολικής αγοράς της χώρας μας. Το πακετάρισμα του και η διοχέτευσή του σε γαμήλιες τελετές ίσως βοηθήσει την τόνωση του συγκεκριμένου αγροτικού κλάδου.

Ο Γιάννης Γκόγκος, επικεφαλής πωλήσεων του κεντρικού συνεταιρισμού της Χαλάστρας, εξηγεί στο Reuters ότι κάποιοι θα εξακολουθήσουν να πετούν βρώσιμο ρύζι που προορίζεται για την αγορά, αλλά με τη χρήση του θρυμματισμένου ρυζιού στους γάμους, οι καλλιεργητές μπορούν τουλάχιστον να μειώσουν τα απόβλητα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News