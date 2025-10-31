Οι γάλλοι βουλευτές είπαν «όχι» στη φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι γάλλοι βουλευτές απέρριψαν τις προτάσεις για την επιβολή φόρου στους πολύ πλούσιους, όπως ζητούσε η Αριστερά και, αντιθέτως, στήριξαν ένα ηπιότερο κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εταιρείες συμμετοχών.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους Σοσιαλιστές, που εμφανίστηκαν οργισμένοι από την απόρριψη του φόρου στους πλούσιους, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα αντιταχθεί στην άρση του παγώματος στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2026.

Η ψηφοφορία στη Βουλή κατέδειξε τον βαθύ διχασμό του Σώματος σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των πλουσιότερων πολιτών. Οι κεντρώοι, συντηρητικοί και ακροδεξιοί βουλευτές απέρριψαν τις αλλεπάλληλες προτάσεις των αριστερών κομμάτων, στις οποίες περιλαμβανόταν και η επιβολή φόρου 2% σε περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο αυτό ήταν ιδέα του γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο οποίος λέει ότι θα μπορούσε να αποφέρει 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Λεκορνί, που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξαρτάται από τη στήριξη των Σοσιαλιστών για να περάσει τον προϋπολογισμό και να ξεπεράσει τον σκόπελο μιας ενδεχόμενης πρότασης μομφής.

«Αυτό που θέλουμε είναι να μην πληρώσουν οι Γάλλοι τον φόρο που δεν θέλουν να πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι», είπε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ.

Ο Λεκορνί απάντησε ότι το Συνταγματικό Διαστήριο θα έκρινε άκυρο τον φόρο Ζουκμάν και ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το σχέδιό της για «πάγωμα» των συντάξεων και των παροχών το 2026, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Ο Ζουκμάν υποστηρίζει ότι ο φόρος αυτός, που είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, θα διασφαλίσει ότι οι υπερπλούσιοι θα πληρώνουν τουλάχιστον όσα και ο μέσος Γάλλος, αναλογικά.

Ανησυχώντας ότι ένας τέτοιος φόρος θα έπληττε τις γαλλικές εταιρείες, θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας και θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στις επενδύσεις, ο Λεκορνί πρότεινε αντιθέτως έναν φόρο ύψους 2% στα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών συμμετοχών που δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο

Οι βουλευτές στήριξαν μια ήπια εκδοχή του φόρου, που αρχικά αναμενόταν να αποφέρει έως και 1 δισ. ευρώ, στοχεύοντας τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται από εταιρείες συμμετοχών και δεν εξυπηρετούν κανέναν οικονομικό σκοπό παρά μόνο να μειώνουν τους φόρους των ιδιοκτητών τους.

«Ο στόχος μας δεν είναι να πετύχουμε φορολογική δικαιοσύνη εις βάρος της οικονομίας», σχολίασε η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν, προειδοποιώντας ότι ο φόρος Ζουκμάν θα οδηγούσε στην «έξοδο» τους πλουσιότερους γάλλους φορολογουμένους.

Η οριστική μορφή του φόρου θα μπορούσε να αλλάξει όταν θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός στη Γερουσία, τις επόμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα εξετάσει επίσης τον νόμο. Στο παρελθόν είχε κρίνει άκυρους φορολογικούς νόμους που έκρινε ότι ισοδυναμούσαν με «κατάσχεση» περιουσίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News