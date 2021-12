Οι Γάλλοι απαγορεύουν στους Βρετανούς να διασχίσουν τη Σήραγγα της Μάγχης

Νέους κανόνες για τους βρετανούς πολίτες ανακοίνωσε η γαλλική διοίκηση της Σήραγγας της Μάγχης, τονίζοντας ότι απαγορεύεται να διασχίσουν τη Γαλλία με αυτοκίνητο σε όσους έχουν την πρώτη τους κατοικία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκτός της Γαλλίας.

Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ και σημαίνει ότι όσοι Βρετανοί είναι στη χώρα τους και θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους αν διαμένουν σε χώρα της ΕΕ, πρέπει να ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

Η μόνη εξαίρεση, που επιτρέπουν οι Γάλλοι, είναι αν υπάρχει κάποιος «πολύ σοβαρός λόγος».

Η γαλλική κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει τους περιορισμούς για τα ταξίδια Βρετανών στη χώρα, από τις 18 Δεκεμβρίου, λόγω της επέλασης της Ομικρον, η οποία στη Βρετανία, είχε φτάσει νωρίτερα.

Η εταιρεία Getlink, που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τη σήραγγα, ανακοίνωσε την απαγόρευση στο Twitter και στο site της, το βράδυ της Τετάρτης.

«Ακολουθώντας την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, από τις 28 Δεκεμβρίου, οι βρετανοί πολίτες, εκτός αν διαμένουν στη Γαλλία, θεωρούνται πολίτες τρίτων χωρών και δεν μπορούν πλέον να διασχίσουν οδικά τη Γαλλία για να φτάσουν στη χώρα διαμονής τους στην ΕΕ».

URGENT UPDATE FOR BRITISH RESIDENTS IN EU: Following a French Government decision, on 28/12/2021, unless they hold French residency, British citizens are now considered 3rd country citizens and can no longer transit France by road to reach their country of residence in the EU. pic.twitter.com/KGNr3FpWM2

