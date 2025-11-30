Οι Ελβετοί ψηφίζουν για θητεία και φόρο μεγάλου πλούτου

Από το πρωί της Κυριακής οι ελβετοί πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν περί της αντικατάστασης της στρατιωτικής θητείας με υποχρεωτική πολιτική θητεία για όλους, χωρίς διάκριση φύλου, στον στρατό ή σε κάποιον πολιτικό ρόλο, ενώ θα αποφανθούν επίσης σχετικά με έναν κλιματικό φόρο στους πιο πλούσιους.

Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ελβετίας έχουν καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν και τις δύο προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι θα απειλούσαν την οικονομία της χώρας και, αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι εν γένει αξιόπιστες, αυτές οι δύο πρωτοβουλίες θα αποτύχουν. Εχουν όμως προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις, κυρίως σχετικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Βάσει του ελβετικού συστήματος άμεσης δημοκρατίας, 100.000 υπογραφές αρκούν για να υποβληθεί οποιοδήποτε θέμα στη «λαϊκή ψήφο». Οι Ελβετοί καλούνται επίσης κατά τακτά διαστήματα να αποφανθούν πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σε επίπεδο συνομοσπονδίας, καντονιού ή δήμου.

Τα εκλογικά τμήματα επρόκειτο να ανοίξουν για λίγες πρωινές ώρες και να κλείσουν το μεσημέρι, όμως συνήθως οι περισσότεροι έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα.

Η «πρωτοβουλία πολιτικής θητείας» έχει στόχο μια «αληθινή ισότητα», σύμφωνα με τη Νοεμί Ροτάν, πρόεδρο της επιτροπής που προωθεί αυτή την αλλαγή. Εκτιμά ότι το σημερινό σύστημα επιβάλλει διακρίσεις, καθώς αποκλείει τις γυναίκες από τα δίκτυα και τις εμπειρίες που θα αποκτούσαν κατά τη θητεία.

«Η ιδέα είναι κάθε νέος να συνεισφέρει στην ευημερία της συλλογικότητας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», λέει. Εξάλλου, σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων στην Ευρώπη, η Ροτάν εκτιμά ότι είναι καιρός να δοθεί στις γυναίκες μια ισότιμη θέση σε ένα συλλογικό πρόγραμμα προστασίας.

Η Σιριέλ Ιγκενό, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, οικογένειας και μετανάστευσης στην Ελβετική Συνδικαλιστική Ενωση (USS), θεωρεί, αντιθέτως, ότι η πρωτοβουλία «κρύβει πλήρως την πραγματικότητα των γυναικών σε αυτή τη χώρα».

Σύμφωνα με την Ιγκενό, οι Ελβετίδες αφιερώνουν ήδη 60% του χρόνου τους σε μη αμειβόμενα καθήκοντα, την ώρα που για τους άνδρες «ισχύει το αντίθετο». «Και ζητώντας τους μια επιπλέον μη αμειβόμενη υπηρεσία, αυξάνουμε ακόμα περισσότερο την ανισορροπία», διαβεβαιώνει.

Η δεύτερη πρόταση για την οποία πρόκειται να ψηφίσουν οι περίπου 5,6 εκατομμύρια εκλογείς αποκαλείται «Πρωτοβουλία για το μέλλον» και έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεσπίζει έναν νεό κλιματικό φόρο στις πιο μεγάλες κληρονομιές.

Το κείμενο που υποβλήθηκε από την Ελβετική Σοσιαλιστική Νεολαία προβλέπει φόρο κληρονομιάς 50% στα ποσά άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων (53,5 εκατομμύρια ευρώ), κάτι που θα αφορούσε περίπου 2.500 οικογένειες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο φόρος αυτός θα απέφερε 6 δισ. ελβετικά φράγκα ετησίως προς όφελος της οικολογικής μετάβασης. Οι αφίσες της εκστρατείας φέρουν συνθήματα όπως «Ας φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, ας σώσουμε το κλίμα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News