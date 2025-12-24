125
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ φωτογραφίζεται σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό | Φωτο από το X
Πολιτική

Οι ευχές Γκίλφοϊλ για τα Χριστούγεννα: «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η αμερικανίδα διπλωμάτης αναφέρεται στην ολοκλήρωση μιας «απίστευτης χρονιάς», στέλνοντας θερμές ευχές για χαρούμενες γιορτές

Protagon Team Protagon Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 19:59

Με εορταστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε τις ευχές της η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η αμερικανίδα διπλωμάτης αναφέρεται στην ολοκλήρωση μιας «απίστευτης χρονιάς», στέλνοντας θερμές ευχές για χαρούμενες γιορτές, καθώς –όπως σημειώνει– «μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε όσα περάσαμε».

Παράλληλα, ευχήθηκε «ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

