Η πρέσβειρα των ΗΠΑ φωτογραφίζεται σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό | Φωτο από το X

Οι ευχές Γκίλφοϊλ για τα Χριστούγεννα: «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»

Με εορταστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απηύθυνε τις ευχές της η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η αμερικανίδα διπλωμάτης αναφέρεται στην ολοκλήρωση μιας «απίστευτης χρονιάς», στέλνοντας θερμές ευχές για χαρούμενες γιορτές, καθώς –όπως σημειώνει– «μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε όσα περάσαμε».

Παράλληλα, ευχήθηκε «ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News