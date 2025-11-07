Οι δασμοί του Τραμπ πλημμύρισαν την Ελβετία με… γάλα

Στο καντόνι του Ιούρα, στη βορειοδυτική Ελβετία, οι αγελάδες τρέφονται με τρυφερά χόρτα και παράγουν ένα ιδιαίτερο γάλα, με γεύση βοτάνων και ξηρών καρπών, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκλεκτών ελβετικών τυριών και σοκολάτας, προϊόντα που διοχετεύονται κυρίως στην αμερικανική αγορά.

Τελευταία, όμως, όλο και περισσότεροι κτηνοτρόφοι οδηγούν πολλά από τα ζώα τους στο σφαγείο, γράφουν οι New York Times.

Από τον Αύγουστο, όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τιμωρητικού δασμού 39% για τα ελβετικά προϊόντα, η βιομηχανία γαλακτοκομικών της χώρας έχει δεχτεί σκληρό πλήγμα, με τους τυροκόμους να μειώνουν την παραγωγή τους για να αντιμετωπίσουν την αναμενόμενη πτώση της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κτηνοτρόφοι αναζητούν τρόπους να μειώσουν την παραγωγή γάλακτος, φοβούμενοι ότι θα τους… μείνει.

Η Ελβετία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, διαθέτει 20.000 μικρές γαλακτοκομικές φάρμες, που παράγουν το 90% του εγχώριου γάλακτος. Οι αγρότες της χώρας θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κέρδος σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά προτιμούν να διατηρήσουν ζωντανή την παράδοση. Συνοδεύουν τις περίπου 550.000 αγελάδες τους στα καταπράσινα αλπικά βουνά το καλοκαίρι για να τραφούν, παράγοντας κάποια από τα κορυφαία γάλατα στον πλανήτη.

Η άνοιξη στην Ελβετία ήταν φέτος ασυνήθιστα βροχερή. Το χορτάρι φούντωσε και οι καλοταϊσμένες αγελάδες να παρήγαγαν μια πλούσια σοδειά γάλακτος.

Αυτό, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα προκαλούσε μεγάλα προβλήματα, καθώς οι γαλακτοπαραγωγοί θα μπορούσαν να μετατρέψουν την πλεονάζουσα ποσότητα γάλακτος σε σκόνη, ή κατεψυγμένο βούτυρο. Αλλά οι δασμοί του Τραμπ εκτροχίασαν αυτούς τους υπολογισμούς.

Οι ΗΠΑ αποτελούν την μεγαλύτερη αγορά για τα προϊόντα της Ελβετίας μετά την ΕΕ, εισάγοντας το 13% της ετήσιας παραγωγής ελβετικού τυριού. Το 50% είναι η υψηλής ποιότητας γραβιέρα που παράγεται από αλπικό γάλα, αλλά υπάρχουν και τα ημίσκληρα Εμενταλ, Τίλσιτ και Appenzeller. Και, φυσικά, το γάλα αποτελεί τη βάση για τις φημισμένες ελβετικές σοκολάτες.

Οι αγρότες και οι τυροκόμοι της χώρας σοκαρίστηκαν ακούγοντας τον νέο δασμολογικό συντελεστή που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Οι Ελβετοί ανέμεναν δασμό κοντά στο 15%, αντίστοιχο με εκείνον που διαπραγματεύθηκε και πέτυχε η ΕΕ. Σε συνδυασμό με άλλους φόρους και με την πτώση του αμερικανικού δολαρίου, οι τελικοί φόροι στα ελβετικά προϊόντα ξεπερνούν το 50%.

Η Ελβετία έχει μηδενικούς δασμούς στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα της, αλλά οι δασμοί της στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων ξεπερνούν το 100%, για την προστασία της γαλακτοβιομηχανίας της – κάτι που οι ΗΠΑ δεν θεωρούν δίκαιο. Μόλις οι νέοι δασμοί αύξησαν το φορολογικό συντελεστή των εξαγωγών της χώρας προς την Αμερική, οι τιμές εκτοξεύθηκαν στα ύψη και οι έμποροι γραβιέρας κάλεσαν τους τυροκόμους να μειώσουν κατά 5% την παραγωγή τους.

Ο αντίκτυπος της κίνησης ήταν άμεσος. Σύμφωνα με τους New York Times, η τιμή της ελβετικής γραβιέρας, που πριν από την επιβολή των δασμών κόστιζε από 35 έως 110 δολάρια (30-95 ευρώ) το κιλό, ανέβηκε στα 46 έως 155 δολάρια (40-135 ευρώ). Εκατοντάδες χιλιάδες ρόδες κίτρινων ελβετικών τυριών είναι αποθηκευμένες σε τεράστια κελάρια πριν αποσταλούν στις ΗΠΑ – με μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες σουπερμάρκετ όπως η Costco να συγκαταλέγονται στους αγοραστές τους.

Με την αύξηση των δασμών, η βιομηχανία συσκευασίας και πώλησης των τυριών ζήτησε άμεσα από τους αγρότες να μειώσουν την παραγωγή, ώστε να αποφευχθεί η μείωση των τιμών χονδρικής που θα έβλαπτε τα κέρδη τους. Και, δεδομένης της υπερβολικής παραγωγής γάλακτος των αγελάδων λόγω της καλοκαιρίας, ο ταχύτερος τρόπος μείωσής της ήταν τα σφαγεία.

Εν αναμονή πιθανής μείωσης των δασμών μέσω διαπραγματεύσεων, οι ελβετοί αγρότες είναι απρόθυμοι να θυσιάσουν τα ζώα τους, καθώς οι αγελάδες θεωρούνται σχεδόν ιερές στην κουλτούρα της χώρας. Αλλά οι κτηνοτροφικές μονάδες που εκτρέφουν μια ράτσα αγελάδων για μπριζόλες άρχισαν να ανησυχούν ότι μια ξαφνική αύξηση της προσφοράς κρέατος θα μπορούσε να βλάψει τις τιμές τους.

Περίπου 85.000 ελβετικές γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες θανατώνονται ετησίως καθώς γερνούν και παράγουν λιγότερο γάλα – το κρέας τους χρησιμοποιείται για την παραγωγή χάμπουργκερ και τροφής για κατοικίδια. Περαιτέρω θανάτωση ζώων θα πάρει αρκετό χρόνο, οπότε οι κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν να αραιώσουν τα κοπάδια τους σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Ετσι σκέφτονται εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης του πλεονάσματος γάλακτος, όπως την παρασκευή μοτσαρέλας αντί για την εισαγωγή της από την Ιταλία, την αύξηση παραγωγής γιαουρτιού, ή μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια που θα παροτρύνει τους Ελβετούς να καταναλώνουν περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα. Κάποιοι προτείνουν μείωση της τροφής των αγελάδων, ώστε να παράγουν λιγότερο γάλα.

Οι δασμοί του Τραμπ ωθούν την ελβετική κυβέρνηση να επισπεύσει τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες, πιο φιλικές φορολογικά, όπως εκείνες της Λατινικής Αμερικής, η Ινδία και η Κίνα.

Οι εταιρείες συσκευασίας και παραγωγής ελβετικής γραβιέρας επιχειρούν να εκμεταλλευθούν την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του χρυσού –του οποίου η Ελβετία αποτελεί παγκόσμιο κόμβο– οργανώνοντας μια διαφημιστική εκστρατεία που παρουσιάζει το τυρί ως τον «νέο χρυσό της Ελβετίας», με στόχο να πείσουν τους αμερικανούς καταναλωτές να επιλέξουν την αυθεντική γραβιέρα τους αντί για τα υποκατάστατά της, που παράγονται αλλού φθηνότερα.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν οι New York Times, οι Ελβετοί επιχειρούν να καθυστερήσουν τη σφαγή των πολύτιμων αγελάδων τους. Αλλά ακόμα και αν οι θανατώσεις αποδειχθούν αναπόφευκτες, ευελπιστούν ότι θα είναι βραχυχρόνιες, και μια μελλοντική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, όταν πέσει η σκόνη των δασμών, θα οδηγήσει την γαλακτοκομία της χώρας τους σε πλήρη ανάκαμψη – και θα διαφυλάξει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους.

