Οι Δανοί δημιουργούν «νυχτερινή βάρδια» για να παρακολουθούν τον Τραμπ

Η κυβέρνηση της Δανίας προχώρησε στη δημιουργία μίας «νυχτερινής βάρδιας» στο υπουργείο Εξωτερικών, για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσο η υπόλοιπη χώρα κοιμάται.

Η εν λόγω υπηρεσία ξεκινά τη βάρδια της κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ., συντάσσει μια αναφορά, η οποία διανέμεται σε ολόκληρη την κυβέρνηση και στα αρμόδια τμήματα σχετικά με όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken, όπως αναφέρει με τη σειρά του ο Guardian.

Η υπηρεσία θεωρείται ότι θεσπίστηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Ουάσινγκτον για την Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού. Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα για το πώς η δανέζικη διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στον Guardian ότι «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης την άνοιξη».

Ο Γιάκομπ Κάαρσμπο, πρώην επικεφαλής αναλυτής της υπηρεσίας αμυντικών πληροφοριών της Δανίας, είπε ότι η εξέλιξη έδειχνε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», ότι η ιδέα πως οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχος της Δανίας είχε πεθάνει. «Οι συμμαχίες χτίζονται πάνω σε κοινές αξίες και σε κοινή αντίληψη των απειλών», είπε ο Κάαρσμπο. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από τις δύο μαζί μας και θα υποστήριζα ότι δεν τις μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους.»

