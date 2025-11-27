261
Η διαμάχη για τη Γροιλανδία με τις ΗΠΑ αναγκάζει τους Δανούς να μην.... κοιμούνται ποτέ και να επαγρυπνούν | Shutterstock
Κόσμος

Οι Δανοί δημιουργούν «νυχτερινή βάρδια» για να παρακολουθούν τον Τραμπ

Απόφαση του δανέζικου υπουργείου Εξωτερικών, μετά την κόντρα με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία. Ξεκινά να «παρακολουθεί» από το απόγευμα (ώρα Δανίας) έως και το ξημέρωμα και καθημερινά συντάσσει ειδική αναφορά

Protagon Team Protagon Team 27 Νοεμβρίου 2025, 19:50
Η κυβέρνηση της Δανίας προχώρησε στη δημιουργία μίας «νυχτερινής βάρδιας»  στο υπουργείο Εξωτερικών, για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσο η υπόλοιπη χώρα κοιμάται.

Η εν λόγω υπηρεσία ξεκινά τη βάρδια της κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ., συντάσσει μια αναφορά, η οποία διανέμεται σε ολόκληρη την κυβέρνηση και στα αρμόδια τμήματα σχετικά με όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken, όπως αναφέρει με τη σειρά του ο Guardian.

Η υπηρεσία θεωρείται ότι θεσπίστηκε μετά τη διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και την Ουάσινγκτον για την Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού. Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα για το πώς η δανέζικη διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στον Guardian ότι «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης την άνοιξη».

Ο Γιάκομπ Κάαρσμπο, πρώην επικεφαλής αναλυτής της υπηρεσίας αμυντικών πληροφοριών της Δανίας, είπε ότι η εξέλιξη έδειχνε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», ότι η ιδέα πως οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχος της Δανίας είχε πεθάνει. «Οι συμμαχίες χτίζονται πάνω σε κοινές αξίες και σε κοινή αντίληψη των απειλών», είπε ο Κάαρσμπο. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από τις δύο μαζί μας και θα υποστήριζα ότι δεν τις μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους.»

