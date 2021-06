Οι Big Oil μπροστά σε μεγάλες αλλαγές, «πράσινες» και ακριβές

Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς με τη βοήθεια της Δικαιοσύνης αλλά και με τη μέθοδο του… εισοδισμού στα άδυτα του αντιπάλου. Οι γίγαντες της πετρελαιοβιομηχανίας υφίστανται είτε ξεκάθαρες ήττες είτε αφόρητες πιέσεις να γίνουν περισσότερο «πράσινοι» και λιγότερο μαύροι.

Στην Ολλανδία εξεδόθη δικαστική απόφαση που υποχρεώνει την ολλανδοβρετανική εταιρεία Shell να μειώσει δραστικά το δικό της αποτύπωμα άνθρακα, πολύ περισσότερο απ’ όσο η ίδια υπολόγιζε ότι θα το μειώσει, ενώ η ExxonMobil αναγκάστηκε να δεχτεί ακτιβιστές στο διοικητικό συμβούλιό της και η Chevron να εφαρμόσει ό,τι οικολογικό υπερψήφισαν οι μέτοχοί της.

Στο δικαστήριο της Χάγης είχαν προσφύγει κατά της Shell διάφορες οργανώσεις οικολόγων, συμπεριλαμβανομένης της Greenpeace Κάτω Χωρών, για λογαριασμό 17.000 πολιτών. Οι δικαστές θεώρησαν ότι η εταιρεία ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, έτσι την υποχρέωσαν να μειώσει τις εκπομπές της κατά 45% μέσα στην επόμενη δεκαετία, κάτι που σημαίνει ότι υπερδιπλασιάζεται ο δικός της διακηρυγμένος στόχος, που αφορά μείωση κατά 20%.

Οι οικολόγοι πανηγυρίζουν επειδή οι δικαστές απαιτούν εφαρμογή σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της Shell, ωστόσο η εταιρεία θα ασκήσει έφεση θεωρώντας τη δικαστική απόφαση «απογοητευτική».

