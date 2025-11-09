Οι αιωνόβιοι της Ιταλίας: Αλλοι 2.000 άνθρωποι πέρασαν τα 100 το 2025

Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιταλία που ζουν μέχρι τα 100 συνεχίζει να αυξάνεται, με περισσότερους από 2.000 να φτάνουν στην ηλικία-ορόσημο το 2025, στη συντριπτική πλειονότητά τους γυναίκες.

Σήμερα υπάρχουν 23.548 άνθρωποι στην Ιταλία ηλικίας 100 ετών και άνω, σε σύγκριση με 21.211 το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Istat, της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Από αυτούς που φτάνουν στην ηλικία-ορόσημο φέτος, το 82,6% είναι γυναίκες, σημείωσε ο Guardian. Οι γυναίκες κατέχουν επίσης την πρώτη θέση μεταξύ των 724 ανθρώπων στην Ιταλία που είναι 105 ετών και άνω και των 19 ανθρώπων που έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα 110, είναι δηλαδή υπεραιωνόβιοι.

Η Λουτσία Λάουρα Σανγκενίτο, η οποία ζει στη νότια περιοχή της Καμπανίας, θα γιορτάσει τα 115α γενέθλιά της στις 22 Νοεμβρίου, γεγονός που την καθιστά τη γηραιότερη γυναίκα στην Ιταλία και την τρίτη γηραιότερη στην Ευρώπη, μετά την Eθελ Κάτερχαμ, 116 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Μαρί-Ροζ Τεσιέ, μια Γαλλίδα που έγινε 115 ετών τον Μάιο.

Η Eμα Μοράνο, από τη βόρεια περιοχή του Πιεμόντε, κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου ατόμου στον κόσμο για 11 μήνες μέχρι τον θάνατό της το 2017, σε ηλικία 117 ετών. Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο γηραιότερος άνδρας της Ιταλίας, γιόρτασε τα 111α γενέθλιά του την Παρασκευή.

Ο πληθυσμός των αιωνόβιων αυξάνεται ραγδαία σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω να προβλέπεται να φτάσει σχεδόν το μισό εκατομμύριο έως το 2050 – από 96.600 το 2019.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν την υψηλότερη αναλογία αιωνόβιων κατά κεφαλήν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω διπλασιάστηκε, από 8.300 το 2004 σε 16.600 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο.

Στην Ιταλία, η νότια περιοχή του Μολίσε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους κατοίκους άνω των 100 ετών, ακολουθούμενη από την κοιλάδα της Αόστα και τη Λιγουρία, ανέφερε η Istat.

Η Σαρδηνία διαθέτει επίσης υψηλή συγκέντρωση αιωνόβιων, με αποτέλεσμα ένα σύμπλεγμα χωριών στο νησί να αναγνωρίζεται το 2004 μεταξύ των επτά λεγόμενων «μπλε ζωνών» του πλανήτη όπου ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού ζει εξαιρετικά μακρά ζωή.

Στην Ελλάδα η αντίστοιχη «μπλε ζώνη» είναι η Ικαρία.

Το Περντασντεφόγκου, μια πόλη κρυμμένη ψηλά στα βουνά της νοτιοανατολικής Σαρδηνίας, προσβάσιμη μόνο από έναν στενό ελικοειδή δρόμο, έχει μπει δύο φορές στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τους κατοίκους της άνω των 100 ετών.

Η πρώτη φορά ήταν το 2012, όταν τα εννέα αδέλφια που αποτελούσαν την οικογένεια Μέλις είχαν ζήσει συνολικά 818 έτη.

Το 2021, η πόλη πέτυχε δεύτερο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωνόβιων στον κόσμο, με οκτώ άτομα ηλικίας 100 ετών και άνω σε πληθυσμό 1.778 κατοίκων.

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται εδώ και καιρό το κύριο συστατικό της μακροζωίας στην Ιταλία, σε συνδυασμό με ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις και ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που γενικά θεωρείται καλό.

Είναι εντυπωσιακό ότι πολλοί ιταλοί αιωνόβιοι δεν κλείνονται στο σπίτι. Η Αννα Πόσι, που θα γίνει 101 ετών στις 16 Νοεμβρίου, εξακολουθεί να εργάζεται στο μπαρ της, σε μια πόλη με θέα στη λίμνη Ματζόρε, γεγονός που την καθιστά τη γηραιότερη barista της Ιταλίας. Δήλωσε στον Guardian σε συνέντευξή της πέρυσι ότι θα «συνεχίσει όσο το επιτρέπει η υγεία της».

Το 2022, η Κάντιντα Ουντέρτσο ανανέωσε την άδεια οδήγησής της στην ηλικία των 100 ετών. Είναι η μία μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων αιωνόβιων τα τελευταία χρόνια που έχουν κριθεί κατάλληλοι για να οδηγήσουν, συμπεριλαμβανομένου του Λουτσιάνο Γκούλμινι, που ανανέωσε την άδειά του το 2024, λίγο μετά τη συμπλήρωση 100 ετών.

Στον αντίποδα, η δραματική μείωση των γεννήσεων στην Ιταλία προκαλεί προβλήματα στην κυβέρνηση, ασκώντας πίεση στα συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης.

Το 2024 καταγράφηκαν μόνο 370.000 νέες γεννήσεις, ο χαμηλότερος αριθμός από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861.

