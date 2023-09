«Οι 2.300 νεκροί είναι πολύ λίγοι» – τι συνέβη στην Ντέρνα της Λιβύης

Οι εικόνες από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel» στη Λιβύη είναι ασύλληπτες —ξεπερνούν ακόμα και τις χολιγουντιανές ταινίες καταστροφής. Ολόκληρα κομμάτια πόλεων αφανίστηκαν από τα νερά. Μόνο στην παραθαλάσσια πόλη της Ντέρνα (Δάρνη), στις ακτές πάνω από την Κρήτη, οι υπηρεσίες διάσωσης έκαναν λόγο για 2.300 νεκρούς, ωστόσο ο Ερυθρός Σταυρός εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Ουσάμα Αλι, εκπρόσωπος της «Υπηρεσίας Διάσωσης και Επειγόντων» που εξαρτάται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, είπε ότι μόνο στην Ντέρνα οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι» και 7.000 να τραυματιστούν. Οι αγνοούμενοι όμως ξεπερνούν τις 5.000 —και δύσκολο θα βρεθούν επιζώντες.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης που εδρεύει στα ανατολικά έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στην Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι «τεράστιος». Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα δύο κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα υποχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

Δύο δορυφορικές φωτογραφίες της Ντέρνα, πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Daniel», που αναρτήθηκαν στα social media, δίνουν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής.

