Ο Ζελένσκι στο Λονδίνο μετά το επεισόδιο στον Λευκό Οίκο – «Θέλουμε ειρήνη»

Από την Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο, όπου βρέθηκε πρωταγωνιστής σε ένα πρωτοφανές για τα διπλωματικά χρονικά επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε το Σάββατο στο Λονδίνο.

Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε αυστηρά φυλασσόμενη αυτοκινητοπομπή με κατεύθυνση το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Φτάσαμε στο Λονδίνο», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση με τον βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ έχει προγραμματιστεί για νωρίς το βράδυ.

Λίγη ώρα αργότερα ο Στάρμερ υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ με έναν θερμό εναγκαλισμό.

Ο Ζελένσκι θα συμμετάσχει σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής, την οποία διοργανώνει την Κυριακή ο βρετανός πρωθυπουργός.

Μία ιδιαίτερη σύνοδος κορυφής

Η κυριακάτικη συνάντηση των ευρωπαίων ηγετών στο Λονδίνο έχει στο επίκεντρό της το πώς θα διαμορφωθεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Ο Στάρμερ επιμένει ότι χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η όποια προσπάθεια για σταθερότητα στην περιοχή είναι καταδικασμένη.

Όμως, μετά την επίθεση Τραμπ-Βανς σε Ζελένσκι, οι πιθανότητες σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και Ουάσινγκτον μοιάζουν όλο και πιο αμυδρές.

Ζελένσκι: Θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε για τις σπάνιες γαίες

Την ίδια ώρα, μία μακροσκελή δήλωση με την οποία, μεταξύ άλλων, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ για τη στήριξή τους, ανήρτησε στο Χ το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σε αυτήν, ο ουκρανός πρόεδρος ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό γράφοντας ότι «οι ουκρανοί εκτιμούσαν πάντα τη στήριξη αυτή, ειδικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια της εισβολής».

«Η βοήθεια των ΗΠΑ ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό. Παρά τον σκληρό διάλογο, παραμένουμε στρατηγικοί σύμμαχοι. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ευθείς ο ένας με τον άλλο προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τους κοινούς μας στόχους» συνεχίζει ο Ζελένσκι αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025