Ο Ζελένσκι μιλά για 31.000 νεκρούς στρατιώτες στον πόλεμο με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Κυριακή ότι η νίκη της Ουκρανίας θα εξαρτηθεί από τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης, αποκιαλύπτοντας, παράλληλα, ότι ο βαρύς φόρος αίματος που μετρά η χώρα δύο χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής περιλαμβάνει 31.000 νεκρούς στρατιωτικούς.

«Το αν η Ουκρανία θα χάσει, αν η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη, αν θα υπάρξει πολύ μεγάλος αριθμός θυμάτων, το αν είμαστε ισχυροί, οπλισμένοι, το εάν δεν χάσουμε τον πόλεμο αυτόν, εξαρτάται από σας, τους εταίρους μας, τον δυτικό κόσμο», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος εμφανίσθηκε πεπεισμένος ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα εγκρίνει τελικά το πολυαναμενόμενο πακέτο βοήθειας των 60 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία. «Είμαι βέβαιος ότι η έκβαση της ψηφοφορίας θα είναι θετική», είπε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι 31.000 ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με την Ρωσία, δίνοντας για πρώτη φορά στην δημοσιότητα τον απολογισμό της ουκρανικής προεδρίας για τις στρατιωτικές απώλειες της ουκρανικής πλευράς.

«Τριάντα μία χιλιάδες ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτόν. Οχι 300.000, ούτε 150.000, όπως λένε ο Πούτιν και ο κύκλος των ψευτών. Αλλά κάθε μία από τις απώλειες αυτές είναι μία μεγάλη απώλεια για εμάς», τόνισε.

31,000 dead Ukrainians in the war against Rf. 31,000 of the heaviest tragedies for us. This was first officially stated by the President of #Ukraine Volodymyr #Zelenskyy…

