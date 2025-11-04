Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ορμπαν να άρει το βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Σε μια στιγμή που η ευρωπαϊκή ενότητα δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τις γεωπολιτικές πιέσεις και την ανάγκη ανασύνταξης της στρατηγικής της ΕΕ, η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει ζήτημα-κλειδί για το μέλλον της ηπείρου.

Ωστόσο, το ουκρανικό αίτημα συνεχίζει να συναντά εμπόδια, με τη Βουδαπέστη να ασκεί βέτο και να επιβραδύνει τη διαδικασία. Από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ουκρανίας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: η ώρα των υπεκφυγών έχει τελειώσει.

Μιλώντας στη Σύνοδο για τη Διεύρυνση της ΕΕ που διοργάνωσε το Euronews, ο Ζελένσκι κάλεσε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, να άρει το βέτο του στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Θα θέλαμε πράγματι να μας στηρίξει, ή τουλάχιστον να μη μας μπλοκάρει», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος και κατηγόρησε τον Ορμπαν ότι, μπλοκάροντας τις συνομιλίες, προσφέρει «συγκεκριμένη υποστήριξη» στον Πούτιν, σε μια περίοδο που το Κίεβο παραμένει στην πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει εγώ να προσφέρω κάτι στον Βίκτορ Ορμπαν», είπε ο Ζελένσκι μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης με τον διευθυντή του Euronews, Κλάους Στρούντς.

«Πιστεύω ότι εκείνος πρέπει να προσφέρει κάτι στην Ουκρανία, η οποία προστατεύει ολόκληρη την Ευρώπη από τη Ρωσία. Ακόμα και τώρα, εν μέσω πολέμου, δεν λάβαμε καμία υποστήριξη από αυτόν. Το να μπλοκάρει την Ουκρανία στην ΕΕ ισοδυναμεί με πολύ συγκεκριμένη υποστήριξη στον Πούτιν. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου καλό», συνέχισε.

Το ουγγρικό βέτο εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όταν η Βουδαπέστη ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλα κράτη-μέλη, τα οποία θεωρούν την ένταξη της Ουκρανίας –και της Μολδαβίας, που προχωρά παράλληλα– ως θεμελιώδη παράγοντα ασφάλειας για το ευρωπαϊκό μέλλον.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Ορμπαν διεξήγαγε εθνικό δημοψήφισμα για το θέμα, χρησιμοποιώντας τα αρνητικά αποτελέσματα ως «λαϊκή εντολή» για να διατηρήσει το βέτο. Οι προσπάθειες της ΕΕ να περιορίσει τη δυνατότητα ενός μόνο κράτους να μπλοκάρει τη διαδικασία δεν απέδωσαν.

Στη σύνοδο, ο Ζελένσκι απέρριψε τις ιδέες περί «υπό αίρεση ένταξης» ή «δοκιμαστικής περιόδου», υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή στην ΕΕ πρέπει να σημαίνει πλήρη ισοτιμία.

«Στην ΕΕ όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ανεξαρτήτως μεγέθους ή πληθυσμού. Το ζήτημα είναι να μοιραζόμαστε κοινές αξίες», είπε. «Δεν μπορεί να υπάρξει μισή ή ενδιάμεση ένταξη».

Παρά τις πιέσεις που αυξάνονται από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Βουδαπέστη επιμένει στη στάση της ενόψει των εκλογών του Απριλίου 2026, στις οποίες ο Ορμπαν εμφανίζεται να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις απέναντι στον αντίπαλό του, Πέτερ Μάγιαρ.

Οταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να «διορθώσει» προσωπικά τις σχέσεις του με τον Ορμπαν ή να περιμένει τις εκλογές, ο Ζελένσκι απάντησε ότι η επιλογή των ούγγρων ψηφοφόρων πρέπει να είναι «απαραβίαστη».

Κλείνοντας, κάλεσε τον ούγγρο πρωθυπουργό να σεβαστεί την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει διαπιστώσει ότι το Κίεβο έχει εκπληρώσει όλα τα νομικά και τεχνικά κριτήρια για να ανοίξει η πρώτη ενότητα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

«Αν υπάρχουν κανόνες και εμείς τους τηρούμε, τότε ζητάμε σεβασμό. Και αυτό δεν είναι μόνο σεβασμός προς την Ουκρανία, αλλά σεβασμός του ούγγρου ηγέτη προς τους ίδιους τους κανόνες της ΕΕ. Αυτοί είναι οι κανόνες».

