Ο Ζελένσκι απέλυσε τον υπουργό Αμυνας της Ουκρανίας

Είναι ένα σοκ για την Ουκρανία που αμύνεται εδώ και 550 ημέρες απέναντι στον πανίσχυρο ρωσικό εισβολέα: Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι θα ζητήσει αυτήν την εβδομάδα από το κοινοβούλιο της χώρας να αποπέμψει τον υπουργό Αμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ και να τον αντικαταστήσει με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον επικεφαλής του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρωί της Δευτέρας, ο Ρέζνικοφ υπέβαλε την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) o ίδιος κοινοποίησε την επιστολή η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «πάνω από το 50% των προσωρινά κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών έχουν ήδη απελευθερωθεί. Κάθε μέρα οι υπερασπιστές μας προχωρούν μπροστά (…) Η Ουκρανία αποτελεί ασπίδα της Ευρώπης στα ανατολικά».

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023