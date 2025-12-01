Ο Χρυσός Φοίνικας δεν «προστάτευσε» τον ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί

Ο ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου και βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα, καταδικάστηκε ερήμην σε έναν χρόνο φυλάκιση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Μοσταφά Νίλι, η καταδικαστική απόφαση προβλέπει επίσης διετή ταξιδιωτική απαγόρευση και απαγόρευση συμμετοχής του Παναχί σε οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική οργάνωση. Ο Νίλι ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση, επισημαίνοντας πως η ομάδα υπεράσπισης θα προσπαθήσει να ανατρέψει την απόφαση.

Ο Παναχί καταδικάστηκε για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά του κράτους, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των κατηγοριών. Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο δημιουργός βρίσκεται αυτό το διάστημα στο εξωτερικό: πρόσφατα ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της ταινίας του «It Was Just an Accident» (Ένα απλό ατύχημα), με την οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες τον Μάιο.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης αναμένεται να συμμετάσχει την Πέμπτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, όπου προβάλλεται η ταινία του. Το έργο, που έχει επιλεγεί από τη Γαλλία ως η επίσημη υποψηφιότητά της για το Οσκαρ Διεθνούς Ταινίας, θεωρείται φαβορί για να συμπεριληφθεί στη shortlist της Ακαδημίας, έγραψε το Variety.

Η απόφαση της ιρανικής Δικαιοσύνης υπενθυμίζει τα χρόνια προβλήματα λογοκρισίας και πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες στο Ιράν, ενώ ρίχνει βαριά σκιά στην κινηματογραφική πορεία ενός δημιουργού ο οποίος, παρά τους περιορισμούς, συνέχισε αδιάκοπα να παράγει έργο που συχνά στρεφόταν στο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας.

