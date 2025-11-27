Ο βασιλιάς Κάρολος «σερβίρει» νέο premium ουίσκι, με 100 λίρες το μπουκάλι

Ο βασιλιάς Κάρολος δημιούργησε ένα νέο, συλλεκτικό ουίσκι αξίας 100 λιρών το μπουκάλι, παρασκευασμένο από δημητριακά που καλλιεργούνται στο κτήμα του στο Highgrove.

Η συνεργασία ανάμεσα στο βασιλικό κτήμα και το αποστακτήριο Cotswolds Distillery οδήγησε στη δημιουργία του Highgrove Evergreen English Whisky, ενός single malt που έχει επιμεληθεί με ιδιαίτερη φροντίδα και φιλοδοξεί να τιμήσει τη φύση, την παράδοση και τη μακρά ιστορία της αγγλικής αποσταγματοποιίας.

Το ουίσκι αποστάζεται από την ποικιλία κριθαριού Plumage Archer, έναν παραδοσιακό τύπο δημητριακού που καλλιεργείται στο κτήμα του Καρόλου και ωριμάζει σε μια σπάνια επιλογή βαρελιών από μπέρμπον και σε ανακαινισμένα βαρέλια κόκκινου κρασιού (STR), τα οποία, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, «χαρίζουν μια κομψή ισορροπία βάθους και πολυπλοκότητας».

«Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο απόσταγμα, με νότες φρούτων οπωρώνα, βύνης και ζεστών μπαχαρικών και διακριτική γλυκύτητα κόκκινων μούρων που προσφέρει η επιρροή του κρασιού», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Οταν πριν από χρόνια αγόρασα κριθάρι Plumage Archer από το κτήμα Highgrove, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα οδηγούσε σε μια συνεργασία τέτοιας κλίμακας. Το να δημιουργούμε τώρα ένα ουίσκι που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην τεχνική αρτιότητα, την προέλευση και τον σεβασμό προς τη γη αποτελεί πραγματική τιμή», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Cotswolds Distillery.

«Το Highgrove Evergreen αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το αποστακτήριό μας και για τη συνεχή εξέλιξη της κατηγορίας του αγγλικού ουίσκι. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε αυτή την κυκλοφορία στο βρετανικό κοινό και, στη συνέχεια, στις διεθνείς αγορές -ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες – καθώς στοχεύουμε σε βασικές περιοχές για το 2026», συμπλήρωσε.

Με τιμή στις 100 λίρες και εμφιαλωμένο με περιεκτικότητα 46% αλκοόλ, το ουίσκι θα ενταχθεί μόνιμα στη σειρά προϊόντων του Cotswolds Distillery.

Τα κέρδη του Highgrove από τις πωλήσεις του ουίσκι θα υποστηρίξουν το King’s Foundation και το φιλανθρωπικό του έργο στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, μέρος του οποίου υλοποιείται στο ίδιο το κτήμα Highgrove.

Οι εγκαταστάσεις του King’s Foundation φιλοξενούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε επιπλοποιία, μόδα και υφαντουργία, καθώς και παραδοσιακές δεξιότητες οικοδομικών τεχνών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News