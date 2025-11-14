Ο βασιλιάς Κάρολος γιόρτασε τα 77α γενέθλιά του στη βροχερή Ουαλία

Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος Γ’ πέρασε τα 77α γενέθλιά του σε μια βροχερή και ανεμοδαρμένη Νότια Ουαλία, επιμένοντας να συνεχίζει κανονικά τα βασιλικά καθήκοντα, παρά τη μάχη του με τον καρκίνο.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, επισκέφθηκε το ιστορικό Cyfarthfa Castle στο Μέρθερ Τίντβιλ, όπου συνάντησε προσωπικότητες του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και τη Ρουθ Τζόουνς, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς κωμωδίας του BBC «Gavin and Stacey».

Κατά τη δεξίωση ο Κάρολος έκοψε μια τούρτα σε σχήμα του 200 ετών κάστρου, ενώ αργότερα χαιρέτησε πλήθος κόσμου που είχε καταφύγει κάτω από ομπρέλες για να προστατευθεί από την καταιγίδα.

Νωρίτερα, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είχαν δώσει στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του βασιλιά στο κτήμα του στο Σάντριγχαμ, όπου ποζάρει κρατώντας ένα ποιμενικό ραβδί, έγραψε το BBC.

Η επίσκεψη στη Νότια Ουαλία θεωρείται ακόμη ένα δείγμα της αποφασιστικότητας του Καρόλου να παραμείνει ενεργός, παρότι συνεχίζει να υποβάλλεται σε τακτικές θεραπείες για τον καρκίνο.

Πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, εν μέσω κακοκαιρίας και ενός ακόμη «θυελλώδους» διαστήματος για τη βασιλική οικογένεια: η αφαίρεση του τίτλου και της πριγκιπικής ιδιότητας του Αντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ λόγω των σχέσεών του με τον παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από μια κατά τ’ άλλα γεμάτη βασιλική ατζέντα.

Παρά τα σύννεφα, ο βασιλιάς συνεχίζει ακάθεκτος. Στα 77 του χρόνια βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση των μακροβιότερων βρετανών μοναρχών, έχοντας μόλις ξεπεράσει τον Γεώργιο Β’, ο οποίος πέθανε το 1760, λίγες ημέρες πριν από τα 77α γενέθλιά του. Στην κορυφή βρίσκονται η Ελισάβετ Β’, η Βικτώρια, ο Γεώργιος Γ’ και ο Εδουάρδος Η’, που παραιτήθηκε το 1936.

Ο ίδιος ο βασιλιάς αποκάλυψε γελώντας, ότι «προσπαθεί να κάνει γυμναστική δύο φορές την ημέρα». Στην πραγματικότητα ο Κάρολος «αγαπάει τη δουλειά του και αυτό τον κρατάει», σχολίασε η Καμίλα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News