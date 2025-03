Ο Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν σε μια νέα βιογραφική ταινία

Είναι κάποιες φορές που ο ηθοποιός «κλέβει την παράσταση» από το πρόσωπο που υποδύεται –συνέβη με τον Τσόρτσιλ του Γκάρι Ολντμαν και παλιότερα με τον Γκάντι του Μπεν Κίνγκσλεϊ– και μάλλον έχουμε μπροστά μας μια τέτοια περίπτωση: ο Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μαρτυρούν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας, προκαλώντας αδημονία για το τελικό αποτέλεσμα.

Οπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο βραβευμένος με Bafta Λο υποδύεται τον ρώσο ηγέτη στα πρώτα βήματα της πολιτικής καριέρας του, στη νέα ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς, «The Wizard of the Kremlin» (Ο Μάγος του Κρεμλίνου).

Η ταινία, γράφει η Telegraph, βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του ιταλοελβετού συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Εμπολι. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχει κερδίσει το βραβείο Grand Prix Du Roman της Γαλλικής Ακαδημίας. Ο συγγραφέας του υπήρξε ανώτερος σύμβουλος του ιταλού πρωθυπουργού, Ματέο Ρέντσι.

Οι βιογραφίες ιστορικών προσώπων δεν είναι κάτι ξένο για τον Λο, ο οποίος πρόσφατα έπαιξε τον εξίσου απαιτητικό ρόλο του βρετανού μονάρχη Ερρίκου Η’ στην ταινία «Firebrand» (Ταραξίας). Ο ηθοποιός, παρ’ όλα αυτά, έχει πει στο Deadline ότι «ο ρόλος του Πούτιν είναι για μένα σαν να πρέπει να αναρριχηθώ στο Εβερεστ».

Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα δείχνουν τον Λο με μαύρο κοστούμι και γραβάτα να στέκεται ανάμεσα σε ηθοποιούς που φαίνεται να υποδύονται τα μέλη κάποιας αραβικής αντιπροσωπείας.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί την πολιτική άνοδο του ρώσου προέδρου, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στον απόηχο της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ενωσης, μέσα από την ιστορία του ανθρώπου που τον βοήθησε να εδραιώσει την εξουσία του.

Ο φανταστικός αυτός χαρακτήρας, ονόματι Βλαντίμιρ Μπαράνοφ, βασίζεται στον πολύ υπαρκτό, πρώην επικοινωνιολόγο του Κρεμλίνου, Βλαντισλάβ Σουρκόφ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας: «Δουλεύοντας στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, ο Μπαράνοφ θολώνει τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και τα ψέματα, των ειδήσεων και της προπαγάνδας, κατευθύνοντας ολόκληρη την κοινωνία σαν να πρόκειται για ένα μεγάλο ριάλιτι σόου. Μόνο η αγάπη του για τη γοητευτική Ξένια μπορεί να τον απομακρύνει από αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι».

Τον Μπαράνοφ θα υποδυθεί ο Πολ Ντέινο, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «There Will Be Blood» (Θα Χυθεί Αίμα) και «Love and Mercy».

Το ρόλο της «γοητευτικής» Ξένιας θα ερμηνεύσει η βραβευμένη με Οσκαρ σουηδή ηθοποιός Αλίσια Βικάντερ, η οποία έχει συνεργαστεί ξανά με τον Λο, στην ταινία «Firebrand», το 2023.

Μιλώντας πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, ο Ασαγιάς είπε ότι «ο Μάγος του Κρεμλίνου είναι μια ταινία για την προσπάθεια να κατανοήσουμε το χάος που αλλάζει τον κόσμο μας με τους πιο περίεργους και πιο ανησυχητικούς τρόπους».

