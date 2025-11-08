Ο Τζόκοβιτς έγραψε Ιστορία στην Αθήνα: Κατέκτησε τον 101ο τίτλο του

Μετά από μία χορταστική μάχη τριών και πλέον ωρών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του μαχητικού Λορέντζο Μουζέτι και κατάκτησε το 101ο τίτλο της σπουδαίας καριέρας του στην Αθήνα.

Ο σέρβος τενίστας επικράτησε με ανατροπή 4-6, 6-3, 7-5 του 23χρονου Ιταλού στον τελικό του τουρνουά ATP 250 που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens.

Ο Νόλε έγινε ο τρίτος τενίστας που «έσπασε» το φράγμα των 100 τίτλων. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Τζίμι Κόνορς με 109 και ακολουθεί με 103 ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε στο πλευρό του το μεγαλύτερο μέρος του κοινού έχασε το πρώτο σετ αλλά επέστρεψε και πήρε τη νίκη και τον τίτλο στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη μετά από 31 χρόνια στην Αθήνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, τον οποίο παρακολούθησε από κοντά και και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νόλε δήλωσε ότι ένοιωσε σαν το σπίτι του και ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό για την στήριξή του. «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ» είπε μετά την νίκη του, γνωρίζοντας την αποθέωση από το ελληνικό κοινό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News