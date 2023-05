Ο Τζόκοβιτς έφερε το ζήτημα του Κοσόβου και στο Ρολάν Γκαρός

Εχει περάσει καιρός από την εποχή που ο σπουδαίος κατά τα άλλα τενίστας μας απασχολούσε μόνο για τις επιδόσεις του εντός των κορτ. Ετσι, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε επιλέξει να συνδεθεί με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, τώρα αποφάσισε να ασχοληθεί και με γεωπολιτικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η αφιέρωση του Σέρβου στην κάμερα μετά τη νίκη του επί του Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς στην πρεμιέρα του στο εφετινό Ρολάν Γκαρός. Ο τενίστας έγραψε: «Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», αναφερόμενος στα όσα γίνονται στο Κόσοβο και στις συγκρούσεις των Σέρβων με τους Αλβανόφωνους.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.

https://t.co/4gLSXg5wbo pic.twitter.com/A6ciqPX2WI

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 29, 2023