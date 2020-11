Ο Τζο Μπάιντεν θα ανακοινώσει μέλη της κυβέρνησής του την Τρίτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε την Κυριακή του παίζοντας γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, σε μια από τις λιγοστές εξόδους του πια από τον Λευκό Οίκο —ακόμα και αν δεν παραδέχεται την ήττα του, ξέρει ότι οι ημέρες του στην προεδρική κατοικία είναι μετρημένες. Ο Τζο Μπάιντεν πέρασε την Κυριακή του ετοιμάζοντας την κυβέρνησή του, τα πρώτα μέλη της οποίας μάλιστα θα ανακοινώσει την Τρίτη —αυτό αποκάλυψε ο Ρον Κλάιν, στενός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

«Θα δείτε τις πρώτες επιλογές για την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου την Τρίτη, αυτήν την εβδομάδα», είπε ο μελλοντικός προσωπάρχης του Μπάιντεν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, χωρίς πάντως να αναφερθεί στα χαρτοφυλάκια που θα αναλάβουν ή σε συγκεκριμένα ονόματα.

JUST IN: “You’re going to see the first of the president-elect’s cabinet appointments on Tuesday of this week,” Biden’s chief of staff Ron Klain tells @GStephanopoulos, adding that specifics will be shared by Biden himself on Tuesday. https://t.co/uaIunMD1oL pic.twitter.com/aewfafSCkN

— ABC News (@ABC) November 22, 2020