Ο Τζέιμς Ντιν; Καλύτερα νεκρός παρά (ψηφιακά) ζωντανός

Κάποιες από τις ταινίες του Τζέιμς Ντιν μπορεί να είναι κλασικές, είναι όμως τόσο παλιές, που στις αφίσες έχει στο στόμα του τσιγάρο. Και είναι φυσικό, αφού έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από τον θάνατο του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στον διάσημο αυτοκινητόδρομο «Route 66».

Τώρα, επιστρέφει σε ψηφιακή μορφή για να συνεχίσει την κινηματογραφική του καριέρα, καθώς δύο σαΐνια του Χόλιγουντ δεν μπορούσαν να σκεφτούν άλλον ηθοποιό να ενσαρκώσει το αριστούργημά τους και αποφάσισαν να νεκραναστήσουν τον Ντιν.

Ο ψηφιακός χαρακτήρας θα «ενσαρκώσει» έναν αμερικανό στρατιώτη στον πόλεμο του Βιετνάμ, σενάριο εμπνευσμένο, μοναδικό, άπαιχτο, αλλά πάνω από όλα πρωτότυπο.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι η καρικατούρα που ετοιμάζει το χολιγουντιανό δίδυμο. Αλλά η ψηφιακή ανάσταση του νεκρού.

Πέρα από τις εταιρείες που έχουν τα δικαιώματα, υπάρχει και η ηθική αντιμετώπιση εκ πρώτης σε έναν νεκρό και ακολούθως σε έναν σημαντικό ηθοποιό που έχει γράψει τη δική του Ιστορία.

Ναι, τελείωσε απότομα και λίγο άδοξα η ζωή και η καριέρα του. Ποιος όμως τους δίνει το δικαίωμα να τον εκθέτουν όπως θέλουν αυτοί;

Δεν υπήρχε ηθοποιός εν ζωή που να μπορεί να δείξει ότι αγαπάει τα σκυλιά και να πάει στον πόλεμο του Βιετνάμ; Πόσο πολυδιάστατος ήταν αυτός ο χαρακτήρας και έσπευσαν για βοήθεια στο οστεοφυλάκιο του Λος Αντζελες; Είναι τόσο κακή ιδέα από πολλές πλευρές. Γι’ αυτό και έχει δώσει τροφή για σκέψη και σχολιασμό σε πολλά Μέσα.

Ο Guardian κάνει εικόνα τη στιγμή της μεγάλης ιδέας: πέντε άτομα στο Λος Αντζελες κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ροτόντα. Φορούν γυαλιά ηλίου σε κλειστό χώρο, κοιτάζουν μια το ταβάνι και μια ο ένας τον άλλον. Και πετάνε ιδέες σαν τραπουλόχαρτα για το ποιος θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον μοναδικό ρόλο; Σε κάποια φάση ακούγεται το καζανάκι της τουαλέτας και βγαίνει ο ένας γεμάτος ενέργεια: «Τι θα λέγατε για τον Τζέιμς Ντιν; Τον αληθινό Τζέιμς Ντιν». Ολοι μέσα στην αίθουσα αρχίζουν να χειροκροτούν και να ζητωκραυγάζουν «ναι, ναι, ναι. Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει τόσο καλά τον ρόλο. Είναι ο Τζέιμς Ντιν. Εκλεισε».

Μπορεί η τεχνολογία να δίνει τη δυνατότητα, όμως υπάρχουν και τα όρια. Βέβαια, ποιος βάζει όρια στο Χόλιγουντ; Τα συμβόλαια και οι δικηγόροι. Κανένας άλλος. Αρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αφού ο Τζέιμς Ντιν δεν ήξερε ότι θα έπρεπε πριν το δυστύχημα να ασφαλίσει και την ψηφιακή μετά θάνατον επαγγελματική του ζωή.

Εννοείται ότι οι ταινίες και οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ έχουν βαριά συμβόλαια. Ομως υπάρχουν και οι ανθρώπινοι και επαγγελματικοί άγραφοι κανόνες, που κάποιοι τηρούσαν μέχρι σήμερα. Ομως κάποιοι ανεγκέφαλοι μπορούν να καταρρίψουν οτιδήποτε, αρκεί να γεμίσουν τις τσέπες τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, μπορεί και να τις αδειάσουν.

Και η «απειλή» δεν αφορά μόνο τον νεκρό. Αλλά και όλους τους ζώντες καλλιτέχνες, ηθοποιούς ή τραγουδιστές, γνωστούς και αγνώστους στο ευρύ κοινό. Επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν από την ηλεκτρική βροχή των social media και ξαφνικά θα εμφανιστούν μπροστά τους τα ψηφιακά κουφάρια ανθρώπων που είχαν γράψει Ιστορία. Και τότε θα χάσουν μια για πάντα την καριέρα και το όνειρό τους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίες οι αντιδράσεις τους…

Η Magic Εntertainment, η οποία εξασφάλισε τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα του ηθοποιού, θα χρησιμοποιήσει υλικό από τις ταινίες του, φωτογραφίες και τη «θαυματουργή» τεχνολογία CGI, που χρησιμοποιείται για στη δημιουργία των περισσότερων ψηφιακών εφέ της μεγάλης οθόνης.

Παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποίησαν και οι παραγωγοί της σειράς ταινιών «Οι μαχητές των δρόμων», όταν ο ηθοποιός Πολ Γουόκερ απεβίωσε πριν τελειώσουν τα γυρίσματα της έβδομης ταινίας του σίκουελ. Ομως, ο Γουόκερ είχε, ήδη, γυρίσει κάποιες σκηνές, ενώ στην διαδικασία ενσάρκωσης του βοήθησαν και οι δύο αδερφοί του, με τους οποίους έμοιαζε πολύ εμφανισιακά.

Η «καινούργια» ταινία του Τζέιμς Ντιν θα λέγεται «Finding Jack» και είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Γκάρεθ Κρόκερ, η οποία ακολουθεί έναν αμερικανό στρατιώτη στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Οπως είναι λογικό, η ανακοίνωση της «συμμετοχής» του Ντιν στην ταινία έφερε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο εμβληματικός επαναστάτης των 50’s θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός Κρις Εβανς, γνωστός για τον ρόλο του ως «Κάπτεν Αμέρικα» στο κινηματογραφικό σύμπαν της Μάρβελ, εξέφρασε την δυσαρέσκεια του στο Twitter, σχολιάζοντας ειρωνικά «είμαι σίγουρος πως θα ήταν κατενθουσιασμένος. Αυτό το πράγμα είναι απαίσιο. Ισως να βάλουμε έναν υπολογιστή να μας ζωγραφίσει έναν καινούργιο πίνακα του Πικάσο ή ίσως κάνα δυο τραγούδια του Τζον Λένον».

I’m sure he’d be thrilled 🙄

This is awful.

Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes.

The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu

— Chris Evans (@ChrisEvans) 6 Νοεμβρίου 2019