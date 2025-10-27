Ο τυφώνας Melissa πλησιάζει την Τζαμάικα με ανέμους 260 χλμ./ώρα

Στην κατηγορία 5, την υψηλότερη στην σχετική κλίμακα (Saffir-Simpson), αναβαθμίστηκε ο τυφώνας Melissa τη Δευτέρα, καθώς πλησίαζε την Τζαμάικα, με κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που έφταναν τα 260 χλμ./ώρα.

«O Melissa είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), που εδρεύει στο Μαϊάμι. Ο κυκλώνας εκείνη την ώρα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Ο τυφώνας προβλέπεται να φτάσει στη Τζαμάικα την Τρίτη, και να χτυπήσει την Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη, ενώ θεωρείται ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων δεκαετιών που πλήττει την Καραϊβική.

Το NHC προειδοποίησε ότι ορισμένες περιοχές της ανατολικής Τζαμάικας ενδέχεται να δεχθούν έως και ένα μέτρο βροχής προσθέτοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για «πιθανές καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις». Εκανε επίσης λόγο για ανέμους που θα έχουν ταχύτητα έως και 260 χλμ/ώρα και «μεγάλα και καταστροφικά» κύματα.

Οι εικόνες των μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων δείχνουν τους κατοίκους των περιοχών στην Καραϊβική να προετοιμάζονται πυρετωδώς για το πέρασμα του τυφώνα: στοκάρουν νερό και τρόφιμα, ενισχύουν τις ξύλινες κατοικίες, τοποθετούν σακιά με άμμο στις περιουσίες τους και μετακινούν σκάφη.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων στην Αϊτή. Η Δομινικανή Δημοκρατία μετρά άλλον έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πιο ισχυρός τυφώνας των τελευταίων δεκαετιών ήταν ο Γκίλμπερτ, με ριπές ανέμου ταχύτητας 210 χλμ./ώρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News