Ο Tσακαλώτος απαντά (ξανά) στον Τσίπρα: Τα «δαχτυλίδια», η αντι-ΣΥΡΙΖΑ φράξια μέσα στο κόμμα και το «τοπικό νόμισμα»

Με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα φαβορί πια να κερδίσει τη θέση της ανάμεσα στα ευπώλητα βιβλία του 2025, συνεχίζεται ταυτόχρονα το γαϊτανάκι δηλώσεων υπό τη μορφή απαντήσεων σε όσα καταμαρτυρεί ο συγγραφέας-πρώην πρωθυπουργός εναντίον των άλλοτε «συντρόφων» του.

Τη σκυταλη πήρε το μεσημέρι της Τρίτης ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Πρώτης Φοράς Αριστερά που διαδέχθηκε -και κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά- τον Γιάνη Βαρουφάκη το ταραγμένο εκείνο καλοκαίρι του 2015, Ευκλείδης Τσακαλώτος, που μεταξύ άλλων εξέφρασε τη διαφωνία του με τη «στροφή στο Κέντρο» που επιχείρησε ο Τσίπρας από το 2019 , αλλά και το αρχηγικό μοντέλο που θέλησε να επιβάλει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής», ο κ. Τσακαλώτος διέκρινε αντι-ΣΥΡΙΖΑ «Δούρειο Ιππο» που κατάφερε να μπει στο κόμμα την περίοδο 2019-23, με τα γνωστά όπως λέει, αποτελέσματα, καθώς και άγνοια στο επιτελειο Τσίπρα για το τι είναι τα τοπικά νομίσματα, στα οποία αναφερόταν την άνοιξη του 2023 κείμενο της «Ομπρέλας» – αναφορά που μετά την αντίδραση -τότε- της ΝΔ προκάλεσε και εκείνη του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του.

Η σχετική αναφορά στο κείμενο της συνιστώσας είχε ως εξής:

«Το δημόσιο χρέος θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με σκοπό τη μείωσή του. Η αύξηση της φορολόγησης υψηλών εισοδημάτων θα αποτελέσει μια πηγή πόρων για τη χρηματοδότηση δημόσιων και κοινωνικών πολιτικών. Τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μειωθούν και η βιωσιμότητά τους θα εξετάζεται και θα διαμορφώνεται στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, θα υιοθετηθεί η χρησιμοποίηση τοπικών μέσων πληρωμής (τοπικά, συμπληρωματικά νομίσματα), έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά διαθέσιμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, για την αύξηση της παραγωγής αγαθών, τις νέες υποδομές παραγωγής ηλεκτρισμού και προστασίας από ακραία φαινόμενα και την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών».

«Μπορεί για την ελληνική κοινωνία οι μνήμες από τις τυχοδιωκτικές επιλογές του κ.Τσίπρα το 2015 να φαντάζουν εφιάλτης, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Μετά τις “Δήμητρες”του εν δυνάμει κυβερνητικού εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Βαρουφάκη, η συνιστώσα “των 53 ” του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του, όπως ο επί τέσσερα χρόνια υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος, προτείνει τοπικά νομίσματα», επεσήμαινε από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία.

Και μετά την αναφορά-καρφί και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του, ήρθε η απάντηση από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο:

«Μακάρι, αυτοί που έκαναν την κριτική να ήξεραν τι είναι τα τοπικά νομίσματα […] Δεν έχουν σχέση με παράλληλα νομίσματα ή με τη δραχμή. Εχω την εντύπωση ότι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο μπήκε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019-2023. Αυτό με τα τοπικά νομίσματα ήταν ένα από τα εκατό πράγματα που έλεγε εκείνο το κείμενο. Τον παρακαλώ (τον Τσίπρα) να διαβάσει τι είναι το τοπικό νόμισμα και θα δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέει η ΝΔ».

Οσον αφορά εξάλλου τις αποκαλύψεις στην «Ιθάκη« για τα ραντεβού διαδοχής με Αχτσιόγλου και Χαρίτση το 2023, ο κ. Τσακαλώτος σχολίασε:

«Δεν θεωρώ ότι η Αριστερά πρέπει να δουλεύει με “δαχτυλίδια”. Είμαι εναντίον του αρχηγικού μοντέλου. Ενας χαρισματικός ηγέτης, όπως ήταν αρχικά και για καιρό ο Τσίπρας, μπορεί να εκπροσωπήσει ένα λαϊκό αίτημα που θα έχει και τις αντιφάσεις του. Αν θέλει, όμως, αδιαμεσολάβητη σχέση με τον λαό, προκύπτει πρόβλημα».

Ο κατά τα άλλα σημερινός συνοδοιπόρος των δύο κεντρικών στελεχών στο σχήμα της Νέας Αριστεράς, υποστήριξε ότι έμαθε εκ των υστέρων για τις συζητήσεις που είχαν με τον Τσίπρα, για να σχολιάσει περαιτέρω ότι «το πρόβλημα με τον αρχηγισμό είναι ότι δεν αφήνει χρόνο για διαβούλευση».

Κατόπιν τούτων, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εντόπισε το πρόβημα για τον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2019-2023, στον «αρχηγισμό» και στην επιχειρηθείσα «στροφή στο Κέντρο».

«Εγώ -είπε- ηθελα τη διεύρυνση, αλλά αυτό απαιτεί δουλειά μυρμηγκιού. Ο Αλέξης είχε μια πολύ στενή έννοια στο μυαλό του. Ηθελε να πάρουμε από τη μία τον Αντώναρο, από την άλλη τον Κεδίκογλου», παρατήρησε χαρακτηριστικά και αντίστοιχα για το ενδεχόμενο σχηματισμού ενός νέου φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε πως απορρίπτει ένα κόμμα στο οποίο ο αρχηγός θα απαιτεί τα όργανα του να μην έχουν ρόλο, για να επαναλάβει ότι οι κεντρώες λύσεις «δεν δουλεύουν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News