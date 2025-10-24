Ο Τραμπ θύμωσε και ακύρωσε τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να τερματίσει αμέσως όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά λόγω μιας διαφήμισης που επικρίνει τους δασμούς που έχει επιβάλει στη χώρα.

Η διαφήμιση χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της καναδικής επαρχίας του Οντάριο και ανέφερε τα λόγια του προκατόχου του Τραμπ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, μιας εμβληματικής μορφής του συντηρητικού κινήματος των ΗΠΑ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι δασμοί «βλάπτουν όλους τους Αμερικανούς».

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαφήμιση ήταν «ΨΕΥΔΗΣ» και «εξωφρενική», προσθέτοντας ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις «ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ».

Η κυβέρνησή του έχει επιβάλει φόρο 35% σε πολλές καναδικές εισαγωγές, καθώς και μεμονωμένους δασμούς που στοχεύουν συγκεκριμένους κλάδους, όπως την κατασκευή αυτοκινήτων και χάλυβα. Το Οντάριο έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτά τα μέτρα.

Ο Τραμπ έχει επιτρέψει εξαιρέσεις για προϊόντα που εμπίπτουν σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Μεξικό και τον Καναδά, την οποία διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, από την εκλογή του νωρίτερα φέτος, προσπαθεί να επιτύχει μια συμφωνία που θα μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς.

Αυτό έχει περιπλέξει ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές των φόρων που επιβάλλονται στις αμερικανικές εταιρείες οι οποίες αγοράζουν καναδικά προϊόντα.

Στο διαφημιστικό σποτ διαρκείας ενός λεπτού που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ακούγεται η φωνή του Ρέιγκαν να περιγράφει εικόνες που περιλαμβάνουν το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και γερανούς διακοσμημένους με σημαίες των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από μια πανεθνική ραδιοφωνική ομιλία του Ρέιγκαν το 1987 με θέμα το εξωτερικό εμπόριο.

«Οταν κάποιος λέει “ας επιβάλουμε δασμούς στις εισαγωγές από το εξωτερικό”, φαίνεται ότι κάνει κάτι πατριωτικό, προστατεύοντας τα αμερικανικά προϊόντα και τις θέσεις εργασίας. Και μερικές φορές, για λίγο, αυτό λειτουργεί, αλλά μόνο για λίγο», λέει ο Ρέιγκαν στη διαφήμιση.

«Αλλά μακροπρόθεσμα, τέτοια εμπορικά εμπόδια βλάπτουν όλους τους Αμερικανούς, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

Οι υψηλοί δασμοί οδηγούν αναπόφευκτα σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην εκδήλωση σφοδρών εμπορικών πολέμων. Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, επιχειρήσεις και βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους», προσθέτει ο Ρέιγκαν.

Το Ιδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της κληρονομιάς του, εξέδωσε την Πέμπτη μια ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι η διαφήμιση είχε χρησιμοποιήσει «επιλεκτικά» ηχητικά και οπτικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις του πρώην προέδρου.

Ανέφερε ότι η διαφήμιση «παραποιεί» την ομιλία του πρώην προέδρου, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο, και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Οντάριο ότι δεν ζήτησε άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δηλώσεων.

Το ίδρυμα δήλωσε ότι «εξετάζει τις νομικές του επιλογές».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτή τη δήλωση και είπε ότι το βίντεο είχε σχεδιαστεί για να «επηρεάσει» την επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Νοέμβριο σχετικά με το αν οι εκτεταμένοι δασμοί της Ουάσιγκτον σε προϊόντα πολλών χωρών είναι νόμιμοι.

Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία για την προεδρική εξουσία του Τραμπ και την χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του, καθώς ενδέχεται να αναγκάσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν εισπράξει από δασμούς.

Ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός του Οντάριο, έχει επικρίνει ανοιχτά τις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ.

Η διαφήμιση προβλήθηκε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας αξίας 54 εκατομμυρίων δολαρίων σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια των ΗΠΑ.

Στην ανάρτηση που συνόδευε τη διαφήμιση, ο Φορντ έγραψε ότι «δεν θα σταματήσουμε ποτέ να καταγγέλλουμε τους αμερικανικούς δασμούς στον Καναδά».

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε επίσης ένα παρόμοιο βίντεο του Ρέιγκαν σε μια ανάρτηση στο X για να αμφισβητήσει τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Το Οντάριο είναι η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά και η μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομία του, και έχει υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Φορντ αντέδρασε στην προηγούμενη απειλή του Τραμπ για επιβολή δασμών στον Καναδά, δηλώνοντας ότι ήταν διατεθειμένος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ.

Είχε επίσης περιγράψει τις εμπορικές πολιτικές της Ουάσινγκτον έναντι του Καναδά ως «μαχαιριά» και «χτύπημα» και κάλεσε τους αμερικανούς νομοθέτες να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ.

Οι τομεακοί δασμοί του Τραμπ στα καναδικά προϊόντα περιλαμβάνουν δασμό 50% στα μέταλλα και 25% στα αυτοκίνητα.

Οι παγκόσμιοι δασμοί του Λευκού Οίκου -ιδίως στον χάλυβα, στο αλουμίνιο και στα αυτοκίνητα- έχουν πλήξει σκληρά τον Καναδά, προκαλώντας απώλειες θέσεων εργασίας και ασκώντας πίεση στις επιχειρήσεις.

Ο Κάρνι και ο Φορντ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του Τραμπ.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ δηλώνει ότι διακόπτει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, μετά την ανακοίνωση της Οτάβα νωρίτερα φέτος ότι θα επιβάλει φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας.

Οταν ο Καναδάς ακύρωσε τον φόρο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Κάρνι «υπέκυψε» στην πίεση του Τραμπ.

