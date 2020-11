Ο Τραμπ θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ήττα του στις εκλογές

Χωρίς να έχει ακόμα αποδεχτεί την ήττα του στις εκλογές των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται αύριο, Τετάρτη, στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την κήρυξη νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια θα επισκεφτούν το κοιμητήριο την Ημέρα των Βετεράνων, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζουντ Ντίρι.

«Κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη!» έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο Twitter.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

