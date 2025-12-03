Ο Τραμπ τα έβαλε με τους Σομαλούς: Είναι «σκουπίδια», δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ και ότι «βρομάνε».

Αφορμή για τα σχόλιά του είναι ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στη Μινεσότα, όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στην ICE, την αστυνομία μετανάστευσης, να κάνει επιδρομές στη Μινεσότα και να συλλάβει σομαλούς μετανάστες.

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο και έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε και υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε “σκουπίδια” στη χώρα μας».

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλχάν Ομάρ, δημοκρατικής βουλευτού από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλχάν Ομάρ είναι ”σκουπίδι”. Οι φίλοι της είναι “σκουπίδια”», συνέχισε. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους».

Η βουλευτής των Δημοκρατικών, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του Τραμπ, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλα τα αιτήματα για μετανάστευση που προέρχονται από 19 χώρες, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η αναστολή αφορά πρόσωπα προερχόμενα από τις 12 χώρες, οι πολίτες των οποίων δεν είχαν ήδη από τον Ιούνιο το δικαίωμα να μεταβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τους πολίτες άλλων επτά χωρών, σύμφωνα με έγγραφο των μεταναστευτικών υπηρεσιών που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 90 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

