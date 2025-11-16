Ο Τραμπ συνεχίζει τις μπίζνες – αγόρασε ομόλογα $82 εκατ. σε μερικούς μήνες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τουλάχιστον 82 εκατ. δολάρια σε ομόλογα από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων σε τομείς που ωφελούνται από τις πολιτικές του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, και τα οποία επικαλείται το Reuters, ο Τραμπ πραγματοποίησε περισσότερες από 175 χρηματοοικονομικές συναλλαγές από τις 28 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Τα οικονομικά δελτία που δημοσιοποιήθηκαν, δεν αναφέρουν τα ακριβή ποσά κάθε αγοράς, αλλά παρέχουν μόνο ένα εύρος τιμών. Η μέγιστη συνολική αξία των αγορών ομολόγων υπερέβη τα 337 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις καταθέσεις.

Τα περισσότερα από αυτά έχουν εκδοθεί από δήμους, πολιτείες, κομητείες, σχολικές περιφέρειες και άλλους φορείς που έχουν δεσμούς με δημόσιες υπηρεσίες.

Οι νέες επενδύσεις του Τραμπ σε ομόλογα εκτείνονται σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων τομέων που έχουν ήδη ωφεληθεί — ή ωφελούνται — από τις αλλαγές πολιτικής της κυβέρνησής του, όπως η χρηματοπιστωτική απορρύθμιση, αναφέρει το Reuters.

Τα εταιρικά ομόλογα που απέκτησε ο Τραμπ περιλαμβάνουν εκδόσεις από κατασκευαστές μικροτσίπ όπως οι Broadcom και Qualcomm, εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta Platforms, επιχειρήσεις όπως οι Home Depot και CVS Health και οργανισμούς της Wall Street όπως οι Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Οι αγορές χρέους επενδυτικών τραπεζών στα τέλη Αυγούστου περιελάμβαναν ομόλογα της JP Morgan. Την Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει την JP Morgan για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επσταϊν. Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τις παλαιότερες σχέσεις της με τον Επσταϊν και ότι δεν τον βοήθησε να διαπράξει «ειδεχθείς πράξεις».

Ο Τραμπ απέκτησε επίσης ομόλογα της Intel, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό η αμερικανική κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Τραμπ συνεχίζει να υποβάλλει τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις για τις επενδύσεις του, αλλά ότι ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του έχουν ρόλο στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό ίδρυμα.

Ο Τραμπ, ο οποίος απέκτησε την περιουσία του στον κλάδο των ακινήτων πριν εισέλθει στην πολιτική, έχει δηλώσει ότι τοποθέτησε τις εταιρείες του σε ένα trust υπό την εποπτεία των παιδιών του.

Ενα οικονομικό δελτίο που κατατέθηκε τον Αύγουστο έδειξε ότι ο Τραμπ είχε αγοράσει πάνω από 100 εκατ. δολάρια σε ομόλογα από τότε που επέστρεψε στην προεδρία στις 20 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ υπέβαλε την ετήσια δήλωση οικονομικών του στοιχείων τον Ιούνιο, η οποία έδειξε ότι τα έσοδα από τις διάφορες επιχειρηματικές του δραστηριότητες εξακολουθούν τελικά να καταλήγουν σε αυτόν, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, που φαινόταν να καλύπτει το ημερολογιακό έτος 2024, ο Τραμπ δήλωσε περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια σε έσοδα από κρυπτονομίσματα, γήπεδα γκολφ, συμφωνίες αδειοδότησης και άλλες δραστηριότητες.

Συνολικά, η ετήσια δήλωση του προέδρου του Ιουνίου ανέφερε περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 1,6 δισ. δολαρίων.

