Ο Τραμπ στην Ασία: Οι χώρες-σταθμοί και ο στόχος για μια συμφωνία με Τζίνπινγκ

Σε μια στιγμή όπου ο ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας αναδιαμορφώνει παγκόσμιες ισορροπίες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά πενθήμερη περιοδεία στην Ασία, με στόχο οικονομικές συμφωνίες και διπλωματικά κέρδη.

Η κορύφωση του ταξιδιού θα είναι η –εύθραυστη και γεμάτη αβεβαιότητες– συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια περίοδο όπου ο εμπορικός πόλεμος, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η πίεση για αποτελέσματα δοκιμάζουν τις αντοχές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλείται να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη σύναψη συμφωνιών σε ένα ταξίδι στην Ασία, μια περιοχή που έχει δεχθεί πλήγματα από τις εμπορικές του πολιτικές, ενώ παραμένουν αμφιβολίες γύρω από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ, που αναχώρησε από την Ουάσιγκτον το βράδυ της Παρασκευής, πραγματοποιεί πενθήμερο ταξίδι σε Μαλαισία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, το πρώτο του στην περιοχή και το μακρύτερο στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνίες για εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και εκεχειρίες, προτού στραφεί στη δυσκολότερη πρόκληση: μια κατ’ ιδίαν συνάντηση την Πέμπτη στη Νότια Κορέα με τον Σι.

Παράλληλα, επιχειρεί να διατηρήσει το πιο χαρακτηριστικό επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής της δεύτερης θητείας του: τη μετέωρη εκεχειρία στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση στη Γάζα, την ώρα που συνεχίζονται ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και η εμπορική σύγκρουση με την Κίνα.

ΗΠΑ και Κίνα σε ανταλλαγή απειλών για ορυκτά και τεχνολογία

Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν αυξήσει τους δασμούς η μία στα προϊόντα της άλλης και ανταλλάσσουν απειλές για διακοπή εμπορίου σε κρίσιμα υλικά και τεχνολογίες.

Το ταξίδι ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο. Οι λεπτομέρειες παραμένουν ρευστές, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των δύο ηγετών, μετέδωσε το Reuters.

Καμία πλευρά δεν αναμένει συμφωνία που θα επαναφέρει τους όρους εμπορίου στην προ της δεύτερης θητείας Τραμπ κατάσταση, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Αντί για αυτό, οι συζητήσεις προετοιμασίας επικεντρώνονται στη διαχείριση των διαφωνιών και σε περιορισμένες βελτιώσεις.

Eνα ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας θα μπορούσε να προβλέπει περιορισμένη άρση δασμών, παράταση των υφιστάμενων συντελεστών, ή αγορά αμερικανικών προϊόντων από την Κίνα, όπως σόγια και αεροσκάφη της Boeing, δεσμεύσεις τις οποίες το Πεκίνο είχε υπαναχωρήσει σε συμφωνία του 2020.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εξαγωγή περισσότερων προηγμένων μικροτσίπ στο Πεκίνο, ενώ η Κίνα ίσως χαλαρώσει τους περιορισμούς στα μαγνητικά υλικά σπανίων γαιών που έχουν προκαλέσει την οργή Τραμπ.

Ή, πιθανόν, να μην προκύψει τίποτα.

O υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες, πως η συνάντηση Τραμπ–Σι θα είναι «στο πόδι» («pull-aside»), υπονοώντας άτυπη επαφή. Αργότερα ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν «αρκετά μακρά συνάντηση» για να «λύσουν πολλές από τις απορίες και τα τεράστια κοινά τους συμφέροντα».

Η Κίνα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συνάντηση.

Οι χώρες – σταθμοί και οι επιδιώξεις του Τραμπ

Η Μίρα Ραπ-Χούπερ, συνεργάτιδα του Brookings Institution, δήλωσε ότι η πολιτική Τραμπ για την Ασία χαρακτηρίστηκε από έντονη πίεση σε θέματα εμπορίου και αμυντικών δαπανών.

«Το κρίσιμο ερώτημα αυτού του ταξιδιού είναι: Με ποιον στέκονται οι ΗΠΑ και για ποιο σκοπό;» ανέφερε.

Ο Τραμπ θα βρεθεί στη σύνοδο της ASEAN που ξεκινά την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ. Καθ’ οδόν, το Air Force One θα πραγματοποιήσει στάση ανεφοδιασμού στο Κατάρ, όπου ο Τραμπ θα έχει σύντομη συνάντηση με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό. Η Ντόχα διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση της Γάζας.

Στη Μαλαισία, ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εμπορική συμφωνία και να παραστεί στην υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, μετά από πολυήμερες εχθροπραξίες που έληξαν το καλοκαίρι έπειτα από παρέμβασή του.

Θα συναντηθεί επίσης με τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, που πυροδοτήθηκαν από τη δίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου, στενού συμμάχου του Τραμπ.

Στην Ιαπωνία, την Τρίτη, θα συναντηθεί με τη νέα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, η οποία αναμένεται να επιβεβαιώσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών και επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Στη Νότια Κορέα, την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Σι στο περιθώριο της συνόδου APEC, στην Τζονγκτζού.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με αύξηση των δασμών σε κινεζικά προϊόντα στο 155% από την 1η Νοεμβρίου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, μια κίνηση που σχεδόν σίγουρα θα οδηγούσε σε κλιμάκωση αντιποίνων από το Πεκίνο.

Πέρα από το εμπόριο, στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν η Ταϊβάν και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αμερικανική πηγή ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να επεκταθεί η συζήτηση σε άλλα ζητήματα, πέρα από τους ελέγχους εξαγωγών, το εμπόριο και την κινεζική αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε, επίσης, ότι θα θέσει το θέμα της αποφυλάκισης του Τζίμι Λάι, ιδρυτή της εφημερίδας Apple Daily στο Χονγκ Κονγκ, που κρατείται με βάση τους νόμους εθνικής ασφάλειας του Πεκίνου.

Οσον αφορά τον Καναδά, παραμένει ασαφές αν θα επανεκκινήσουν οι εμπορικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι μετά την πρόσφατη διακοπή τους. Ο Τραμπ ανέφερε πως δεν σχεδιάζεται επίσημη συνάντηση.

Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να κλείσει εμπορικές συμφωνίες με Μαλαισία και Ινδία, ενώ εδραιώνει τη συμφωνία με τη Σεούλ. Οι σχέσεις με τη Νότια Κορέα έχουν επιβαρυνθεί από τις απαιτήσεις Τραμπ για επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και τις απελάσεις ξένων εργαζομένων.

Παρά τις προσδοκίες της Σεούλ για πρόοδο στις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, καμία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα.

«Είναι δύσκολη η επικοινωνία με μια τόσο απομονωμένη χώρα» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ: «Αν θέλετε, διαδώστε το, είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ξέρετε, δεν έχουν και πολλές τηλεφωνικές γραμμές».

